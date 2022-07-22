「屏東空中嘉年華」登場 潘孟安爭取輕航機恆春定期起降

「屏東空中嘉年華」恆春登場，超輕航機同乘體驗熱門搶手。（記者蔡宗憲攝）

2022/07/22 18:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「二○二二屏東空中嘉年華活動」今起在恆春機場正式啟航，屏縣府在暑假期間結合超輕航機、無人機舉辦一系列空中活動，本週末在恆春機場除了有免費又超逼真的飛行模擬器感受受駕駛飛機快感，超輕航機同乘體驗更是超搶手項目，屏縣長潘孟安也宣告，未來恆春機場有機會定期輕航機起降體驗。

這次嘉年華活動，是全台首次利用民用機場跑道辦理超輕航機同乘體驗，搭乘輕航機體驗進場的屏縣長潘孟安盛讚，屏東地理條件本來就適合超輕航機飛行，風景也很迷人，活動資訊一公布後就有許多民眾來電詢問，本次活動共有一百一十人次可以從天空視角俯瞰恆春山海美景，感受總是多一度的屏東。

請繼續往下閱讀...

潘孟安也在活動中預告，恆春機場啟動國際包機前，會持續活化恆春機場，其中，超輕航機國內體驗就是重點項目，未來希望在颱風及軍方演訓季節外能夠定期或隔週，與民航局及墾管處研究後，進行預約制的超輕航機體驗，引領更多國內外旅客看到屏東海岸及恆春半島之美。

屏縣府交通旅遊處表示，今明兩天恆春機場除了有超享受的超輕航機同乘體驗外，室內還有免費又超逼真的飛行模擬器可以讓民眾感受駕駛飛機的快感，現場也準備DIY手擲機讓民眾可以帶回家，能讓爸爸媽媽和小朋友親子同樂造飛機，次外電影捍衛戰士TOP GUN劇組提供電影原廠服裝，於活動期間來到恆春機場及屏東體育館，讓民眾能穿戴電影原廠道具拍照。

下週七月三十日至三十一日，則將移師高樹鄉屏東智慧農業學校舉辦教育論壇及無人機專業課程，八月六日至七日在屏東縣遙控無人機飛行場則有精彩的定翼機表演、無人機趣味競賽及術科場地體驗；最後八月十二日至十四日連續三日在屏東縣立體育館，現場有精彩的FPV表演、教育論壇及沈浸式機械手臂VR體驗，活動期間全程免費入場。

「屏東空中嘉年華」恆春登場，潘孟安與大批輕航機駕駛合照進場。（記者蔡宗憲攝）

「屏東空中嘉年華」恆春登場，潘孟安與大批輕航機駕駛合照進場。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法