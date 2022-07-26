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    台中郵局助農民行銷水梨 還捐助弱勢團體

    台中郵局協助農民行銷水梨，而且每賣一盒捐10元給弱勢團體。（記者蘇金鳳攝）

    台中郵局協助農民行銷水梨，而且每賣一盒捐10元給弱勢團體。（記者蘇金鳳攝）

    2022/07/26 17:23

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中郵局與台灣郵政協會舉行「情滿人間，愛無距梨」記者會，與東勢農會、新社農會及東勢、卓蘭地區果農合作推出新鮮水梨，除了挺梨農行銷水梨，並且每銷售一盒就捐款10元給弱勢團體。

    台中郵局與協助在地農民行銷農特產品已邁入第9年，而且每次銷售水梨一盒就會捐10元給弱勢團體，9年來會依銷售狀況來捐助，約捐6萬多至13萬，今年將捐給台中育嬰院。

    台中郵局今天舉行記者會，中華郵政董事長吳宏謀、立法院副院長蔡其昌、立委黃國書、莊競程、市議員江肇國、黃守達都到場表達支持。

    蔡其昌表示，他在立委但未當立法院副院長時，年年都參加，台中市有很好的農產品，台中郵局已有9年都幫忙台中市農產品行銷，而且還捐款給弱勢團體，幫助了農民也幫助了弱勢，中華郵政不是只有郵政業務，現在更是大通路，一旦他當上市長，會更緊密跟中華郵政合作，行銷台中市的農產品。

    台中郵局表示，持續與東勢農會、新社農會及東勢、卓蘭地區果農合作推出「情滿人間 愛無距『梨』－嚐鮮 挺農 做公益」活動，自7月27日起至9月2日止，透過「i郵購」網購平臺訂購及郵局快捷服務，將最新鮮的水梨分享到全台消費者手上。

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