為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    水梨產季到了！ 竹縣新埔水梨節 7/23一連兩個週末產地直銷

    新竹縣新埔鎮水梨節昨（23日）起一連兩個週末假日，在新埔鎮農會農業推廣教育中心登場，歡迎現場選購產地直銷的新埔水梨！（記者廖雪茹攝）

    新竹縣新埔鎮水梨節昨（23日）起一連兩個週末假日，在新埔鎮農會農業推廣教育中心登場，歡迎現場選購產地直銷的新埔水梨！（記者廖雪茹攝）

    2022/07/22 21:58

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕「食當季、食當時」！新竹縣新埔鎮水梨節明（23日）起一連兩個週末假日，在新埔鎮農會農業推廣教育中心登場，除有多品種水梨展售促銷，還有滿額送好禮、著色畫畫、以及藝文表演、食農教育體驗、農村小旅行體驗、療癒水梨瑜珈等活動，歡迎現場選購產地直銷的新埔水梨。

    新埔鎮農會總幹事曾庭煕表示，新埔高接梨以南平里、北平里為主要產區，全鎮栽種面積約100來公頃，品質深受市場肯定；不過，今年初由於寒害，影響到幸水梨和豐水梨等品種開花結果，導致後續產量幾乎減半，但品質不變；第二次嫁接的蜜雪梨和新興梨等品種，則較無農損。

    新埔水梨節去年因疫情而首度停辦，今年本週進入盛產，新埔鎮農會規劃連續兩週，在楊新路一段的農業推廣教育中心舉辦展售活動，歡迎民眾把握產季嚐鮮。

    本週六、日（23和24日）上午8點30分到下午4點30分，除水梨展售，還有FB打卡或加入LINE送點心、著色畫畫、限量的滿額送好禮等；下週六、日（30和31日）上午9到下午5點，則安排水梨展售、藝文表演、音樂會、線上直播、食農教育體驗、農村小旅行體驗、療癒水梨瑜珈、限時搶購、趣味競賽等。

    另外，今年也舉辦多場親子DIY及茶文化體驗活動，活動詳情請關注「新埔鎮農會」官網或臉書粉專。

    新竹縣新埔鎮的高接水梨品種繁多，飽滿多汁。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣新埔鎮的高接水梨品種繁多，飽滿多汁。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣新埔鎮水梨節昨（23日）起一連兩個週末假日，在新埔鎮農會農業推廣教育中心登場，歡迎現場選購產地直銷的新埔水梨！（記者廖雪茹攝）

    新竹縣新埔鎮水梨節昨（23日）起一連兩個週末假日，在新埔鎮農會農業推廣教育中心登場，歡迎現場選購產地直銷的新埔水梨！（記者廖雪茹攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》秋季水梨正當時！ 梨中之玉要挑「這品種」
    2021/09/13 07:24

    健康網》秋季水梨正當時！ 梨中之玉要挑「這品種」
    健康網》水梨品種差在哪？ 營養師：不同品種營養素含量不同
    2021/09/06 22:08

    健康網》水梨品種差在哪？ 營養師：不同品種營養素含量不同

    鄉民表示：跟著竹科工程師這樣買 最划算
    台中郵局「愛無距梨」第8年！新興梨開賣 挺梨農助棄嬰
    2021/07/21 22:22

    台中郵局「愛無距梨」第8年！新興梨開賣 挺梨農助棄嬰
    新埔水梨節來了 連兩週末嘗鮮
    2020/07/22 16:40

    新埔水梨節來了 連兩週末嘗鮮
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播