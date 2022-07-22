水梨產季到了！ 竹縣新埔水梨節 7/23一連兩個週末產地直銷

新竹縣新埔鎮水梨節昨（23日）起一連兩個週末假日，在新埔鎮農會農業推廣教育中心登場，歡迎現場選購產地直銷的新埔水梨！（記者廖雪茹攝）

2022/07/22 21:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「食當季、食當時」！新竹縣新埔鎮水梨節明（23日）起一連兩個週末假日，在新埔鎮農會農業推廣教育中心登場，除有多品種水梨展售促銷，還有滿額送好禮、著色畫畫、以及藝文表演、食農教育體驗、農村小旅行體驗、療癒水梨瑜珈等活動，歡迎現場選購產地直銷的新埔水梨。

新埔鎮農會總幹事曾庭煕表示，新埔高接梨以南平里、北平里為主要產區，全鎮栽種面積約100來公頃，品質深受市場肯定；不過，今年初由於寒害，影響到幸水梨和豐水梨等品種開花結果，導致後續產量幾乎減半，但品質不變；第二次嫁接的蜜雪梨和新興梨等品種，則較無農損。

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新埔水梨節去年因疫情而首度停辦，今年本週進入盛產，新埔鎮農會規劃連續兩週，在楊新路一段的農業推廣教育中心舉辦展售活動，歡迎民眾把握產季嚐鮮。

本週六、日（23和24日）上午8點30分到下午4點30分，除水梨展售，還有FB打卡或加入LINE送點心、著色畫畫、限量的滿額送好禮等；下週六、日（30和31日）上午9到下午5點，則安排水梨展售、藝文表演、音樂會、線上直播、食農教育體驗、農村小旅行體驗、療癒水梨瑜珈、限時搶購、趣味競賽等。

另外，今年也舉辦多場親子DIY及茶文化體驗活動，活動詳情請關注「新埔鎮農會」官網或臉書粉專。

新竹縣新埔鎮的高接水梨品種繁多，飽滿多汁。（記者廖雪茹攝）

新竹縣新埔鎮水梨節昨（23日）起一連兩個週末假日，在新埔鎮農會農業推廣教育中心登場，歡迎現場選購產地直銷的新埔水梨！（記者廖雪茹攝）

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