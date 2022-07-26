BA.5突圍 公衛學者：免驚！台灣已築好免疫防火牆

台大醫院今由副院長高嘉宏（左）及台大公衛學院教授陳秀熙（右）主持「面對BA.4及BA.5威脅下的防疫新思維」記者會。（圖由臺大醫院提供）

2022/07/26 13:40

〔記者邱芷柔／台北報導〕Omicron亞型變異株BA.4及BA.5因傳播力更高、免疫逃脫性也更強，持續在國際成為主流病毒株，也為國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情投入變數，台灣大學公衛學院教授陳秀熙今（26日）分析，推估台灣在8月中旬後會有一波較顯著的流行，不過台灣的免疫防火牆已築起，不至於重演6月份的大流行。

台大醫院今由副院長高嘉宏及台大公衛學院教授陳秀熙主持「面對BA.4及BA.5威脅下的防疫新思維」記者會。高嘉宏提到，南韓、新加坡、日本等陸續出現BA.4、BA.5疫情，而台灣已可預見接下來就要面對新一波疫情，南部船廠近期出現首起BA.5社區群聚感染，從國際疫情、科學數據的分析，讓疫情的「星星之火」不要燎原。

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陳秀熙引國際疫情流行曲線進行分析，陳指出，Omicron生物變異點與過去的Alpha、Delta不同，沒有公共衛生介入時，Omicron可以1個人可以傳給12人，然而觀察全世界因為BA.4、BA.5引起的第三波疫情高峰，並沒有比前兩峰高。

陳秀熙表示，目前國內BA.5占比約為20％，推估26天後占比會從20％增加至40％、再11天後佔比會提高至60%，也就是大約8月30日左右，BA.5的占比將提升至60％。他進一步分析，Omicron疫情之初台灣的流行趨勢紐西蘭相似，但疫情從大流行進展為地方流行後，台灣下降曲線走得比紐國更勝一籌，主要歸功於追加劑創造起的防火牆。

陳秀熙認為，目前全球BA.4及BA.5的感染率已達70%，自然形成了免疫保護力，此外台灣在6月經過一波BA.2大流行，COVID-19疫苗追加劑也超過70%，可以說是免疫防火牆已築好，因此推估BA.5不會由目前的「地方流行」引起再次「大流行」。

隨著疫情從大流行逐漸趨向地方流行，陳秀熙說，防疫思維應快速轉變，他也提出三項以族群公共衛生為導向防疫策略，包括持續維持社區免疫保護防火牆、追加劑與次世代疫苗防疫、新型變種病毒交叉免疫保護防疫與監測。

陳秀熙也提到，COVID-19的法定傳染病類別從第五類改為第四類有助於恢服常態新生活，帶動民眾端和醫療端朝常態化方向前進，減少戰後嬰兒潮族群對於慢性病、癌症的延遲照護衝擊，醫院端在人力調節上也能更有效率。

COVID-19疫情讓人民幸福感下降，對於失去工作的焦慮、孤獨感倍增，陳秀熙說，國際上開始推行「正念療法」幫助人民更專注當下，站在公衛的角度，接下來應該疫情減害與幸福生活雙軌並行，從生活壓力圈走向幸福生活圈。

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陳秀熙引國際疫情流行曲線進行分析，台灣疫情從大流行進展為地方流行後，下降曲線走得比紐國更勝一籌。（記者邱芷柔翻攝）

陳秀熙指出，觀察全世界因為BA.4、BA.5引起的第三波疫情高峰，並沒有比前兩峰高。（記者邱芷柔翻攝）

陳秀熙指出，觀察全世界因為BA.4、BA.5引起的第三波疫情高峰，並沒有比前兩峰高。（記者邱芷柔翻攝）

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