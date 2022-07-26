07/26各報重點新聞一覽

有意角逐下屆美國總統的前國務卿龐皮歐，昨日推文支持眾院議長裴洛西訪台，還說他願意陪她一起去台灣。（路透檔案照）

2022/07/26 07:27

自由時報

龐皮歐：願陪裴洛西訪台

美國眾議院議長裴洛西傳出計畫八月訪問台灣，中國政府強烈恫嚇，令拜登政府進退維谷。有意角逐下屆美國總統的前國務卿龐皮歐，昨日推文支持裴洛西訪台，還說他願意陪她一起去台灣；廿五年前率團訪台、時任眾議院議長金瑞契廿四日也發文表示，裴洛西絕對應當率團訪台，「中共無權左右眾院議長的行程！」

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6月零售餐飲 史上最大成長

經濟部昨公布六月零售業與餐飲業營業額均創下史上最大成長，批發業營業額則創歷年同月新高。經濟部統計處副處長黃偉傑表示，下半年內需仍有成長潛力，因去年基期較低，且餐飲業尚未回到疫情前水準。

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詳見6月零售餐飲 史上最大成長。

留言稱對方是gay 不起訴

桃園市王姓男子在臉書社群留言，並標註陳姓男子「你媽知道你是gay嗎？」陳男憤而提告加重誹謗，桃園地檢署檢察官認為，王男留言固然不當，但若司法機關認定「gay」一詞具有侮辱性，形同是由國家機關逕予指稱「同性戀」或「gay」等詞句具有貶抑之意，不符合憲法平等權保障意旨及我國立法趨勢，偵結將王男不起訴處分。

詳見留言稱對方是gay 不起訴。

聯合報

市府坦承：新竹棒球場尚在驗收過程中

新竹棒球場重啟後負評如潮，新竹市府昨天舉行記者會，承認市府為滿足球迷期待，趕工造成球場養護、工程細節不足，也尚在驗收過程中，已成立改善小組定期公布進度。棒球界人士指出，如果攸關安全性的部分未完成驗收就開始賣票、開放球迷進場觀戰，涉及公共危險是違法的事。

詳見市府坦承：新竹棒球場尚在驗收過程中。

國人被詐騙金額 今年恐逾60億元/b>

網路使用人口成長，加上新冠肺炎疫情推波助瀾，民眾宅在家上網消費或交友，容易落入詐騙陷阱。刑事局統計，今年詐欺案持續攀升，上半年發生一萬三三○一件，騙走卅一億元；若無法有效抑制，以上半年的速度推估，今年全年國人被詐騙的金額恐將突破六十億元。href="https://udn.com/news/story/12861/6487757" target="_blank">國人被詐騙金額 今年恐逾60億元。

中國時報

台經院下修今年GDP至3.81％

我國民間消費表現不如預期，台經院昨公布最新經濟預測值，下修今年經濟成長率（GDP）至3.81％，較上次預估值下調0.29個百分點。台經院長張建一示警，景氣處於下行風險，「明年經濟衰退的風險機率非常高」。值得注意的是，在台經院、中經院、中研院等3家經濟研究機構中，儘管台經院對今年GDP預測最樂觀，但也對明年景氣走向表示保守看法。台經院指出，下半年通膨、俄烏戰爭、各國GDP下修及各國央行升息等4項不確定因素，將牽動台灣經濟表現。

詳見台經院下修今年GDP至3.81％。

還在驗收 新竹市府坦承趕工出包

新竹市立棒球場開幕2天就喊卡，新竹市代理市長陳章賢25日坦承市府與工程單位為趕工而造成球場養護與工程細節不足，再次向球迷與球員道歉，並強調球場尚在驗收過程中，目前已自提10大缺失待改善，未來每月公布進度。

詳見還在驗收 新竹市府坦承趕工出包。

疫情趨緩，6月零售業與餐飲業營業額均創下史上最大成長。（資料照）

王姓男子男子在臉書社群留言，並標註陳男「你媽知道你是gay嗎？」陳男提告加重誹謗，桃園地檢署偵結不起訴處分。（資料照）

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