BA.5逼近 王必勝：國際疫情、幼兒疫苗覆蓋率 列邊境解封指標

指揮官王必勝今（25日）指出，6個月到5歲幼童COVID-19疫苗已開始提供接種，考量BA.5會帶來一波疫情，呼籲家長儘速帶家中幼兒接種疫苗。（指揮中心提供）

2022/07/25 15:49

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內再新增1例Omicron新亞型變異株BA.5的社區感染個案，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（25日）指出，6個月到5歲幼童COVID-19疫苗已開始提供接種，考量BA.5會帶來一波疫情，呼籲家長儘速帶家中幼兒接種疫苗，至於邊境開放腳步，除觀察BA.4、BA.5在國際上的發展，也會等幼童疫苗接種有一定的覆蓋率才會進一步考慮開放。

指揮中心自7月21日起開放6個月以上至5歲嬰幼童接種莫德納疫苗第一劑。指揮中心發言人莊人祥說明，累計接種人次達4萬4894人次，約佔5.6%。

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王必勝提到，莫德納只要打兩劑，間隔4到8週，最快一個月就能獲得完整保護力。至於輝瑞BNT幼兒疫苗還在採購當中，指揮中心會積極引進，不過BNT疫苗需打三劑，分別間隔3至4週及8週，因此要得到完整保護力至少需要3個月的時間。

王必勝強調，預期BA.5可能還是會有一波疫情，分析近日個案小於6歲以下的嬰幼兒重症比例高達6成，因此呼籲家長儘速帶家中幼童接種疫苗。此外監測各縣市施打站，經過場勘，各地接種場域動線、設置都很舒適，呼籲家長能多多利用。

至於邊境是否開放太快？王必勝說，會參考各界專家意見，不過主要還是會先觀察國際上BA.4、BA.5的疫情發展，指揮中心也會針對PCR陽性者進行定序，看變異株進入社區的狀況，此外會視國內幼兒疫苗覆蓋率，才會考慮進一步開放。

王必勝也說，面對BA.4、BA.5變異株，雖然會有重複感染但機率較低，未曾感染過的民眾被感染機率確實較大。對於口罩措施，室外傳播風險較小，但若有近距離接觸或長時間拿下口罩聊天、或是人潮擁擠處，都會增加感染風險，因此戶外如果不能跟不特定對象保持社交距離，仍是要把口罩戴好。

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