指揮中心：長者打疫苗送500元衛教品 只到7/31不再延長

獎勵措施給65歲以上（含55歲至64歲原住民）尚未完整接種疫苗的民眾，有500元額度的衛教品及每人2劑快篩試劑，實施到今年7月31日。示意圖。（資料照）

2022/07/25 14:57

〔記者邱芷柔／台北報導〕中央流行疫情指揮中心為鼓勵長者接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，原提供獎勵措施給65歲以上（含55歲至64歲原住民）尚未完整接種疫苗的民眾，有500元額度的衛教品及每人2劑快篩試劑，實施到今年7月31日。指揮中心發言人莊人祥今（25日）宣佈，考量疫苗覆蓋率第一劑已達9成，快篩試劑充足，因此獎勵政策不再延長，呼籲民眾把握最後6天，儘速前往施打。

莊人祥說明，提供長者接種COVID-19疫苗的獎勵措施，確定實施到今年7月31日，主要是因為目前65歲以上符合追加劑接種間隔的疫苗覆蓋率已超過96%，且快篩試劑供應充足，後續將由各縣市結合在地資源推動接種作業。

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莊人祥指出，民眾可透過疾病管制署官網，從疫苗接種資訊連結，尋找當地醫療院所提供的疫苗種類及接種對象，距離政策結束還有6天時間，民眾可把握機會。

莊人祥也說，指揮中心統計，目前國內COVID-19疫苗覆蓋率，第一劑91.7%、第二劑85.7%、第三劑71.2%，第四劑有6%。

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