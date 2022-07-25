為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜蘭市市場文化節 林榮三文學獎得主為老照片新詮釋

    宜蘭市長江聰淵（前排左3）等人今天為市場文化節活動宣傳。（記者游明金攝）

    宜蘭市長江聰淵（前排左3）等人今天為市場文化節活動宣傳。（記者游明金攝）

    2022/07/25 16:07

    〔記者游明金／宜蘭報導〕傳統市場有著許多人的回憶，一年一度的宜蘭市市場文化節將於7月29日至8月28日，在南、北館市場辦理；透過百年老照片、市場古文物特展，融入文學與紙雕藝術創作，帶領民眾穿越百年時空，重現過往風華；參加活動填寫學習單，還有機會抽到iphone等獎品。

    宜蘭市南、北館市場在民國元年啟用，迄今已111年，市長江聰淵就任後開辦市場文化節，推廣傳統市場文化的保存。前年邀請工藝師及果雕、冰雕藝術家參與，重現市場普渡盛況，去年因疫情關係停辦一屆。

    今年重新辦理，市公所表示，主軸除了老照片及過去報導文章，特別加入文學、藝術、文創以及市場裡面的老物件，來增加特展豐富度，文學的部分，邀請宜蘭縣籍作家—林榮三文學獎及蘭陽文學獎的得主卓嘉琳，請她以文學創作角度，為老照片做描述及詮釋。

    市公所還邀請立體紙雕藝術家涂乙欽，將老照片內容立體化，讓百年時空跳出紙面，用立體作品使觀賞者身歷其境。

    在北館攤台區則展出復興國中同學，在美術老師林佳玫帶領下創作的作品，同學訪談市場店家與攤商，加入自己發想與創意，設計並製作店家提袋與布招牌，深獲店家喜愛與肯定。

    宜蘭市市場管理所也向市場中的老舖子，募集到一些古早的生財器具，包括年代久遠的秤子，以及沒有計算機前必備的算盤，還有過去製做紙錢的印板等，都是難得一見的老物件。

    市長江聰淵今天介紹活動，特別提到許多舊相片或古文物展覽，像紙錢就是現在的版畫，是一種藝術呈現，算盤以前用途也很多，可以拿來算，也可以拿來「跪」，這都是很有意思的。

    市公所表示，為了配合農曆七月水燈節及市場普度，今年市場文化節將自7月29日（農曆7月1日）起到8月28日為止，為期1個月在南北館市場辦理，展示地點分別是在南館市場臨光復路的主入口區，以及北館市場內的攤台區。

    公所還特別製作學習單，填寫學習單並回答正確答案，就有機會抽到iphone等獎品，活動辦法請參閱「來宜蘭‧踅市仔－宜蘭市場放送頭」Facebook專頁

    宜蘭市場文化節邀請立體紙雕藝術家涂乙欽（右），將老照片內容立體化，讓觀賞者身歷其境。 （記者游明金攝）

    宜蘭市場文化節邀請立體紙雕藝術家涂乙欽（右），將老照片內容立體化，讓觀賞者身歷其境。 （記者游明金攝）

    宜蘭市南、北館市場的舊樣貌。（記者游明金翻攝）

    宜蘭市南、北館市場的舊樣貌。（記者游明金翻攝）

    傳統市場古文物，金紙與印板，其實就是版畫藝術。（記者游明金攝）

    傳統市場古文物，金紙與印板，其實就是版畫藝術。（記者游明金攝）

    傳統古算盤，市長江聰淵說，，算盤以前用途很多，可以拿來算，也可以拿來「跪」，是很有意思的。（記者游明金攝）

    傳統古算盤，市長江聰淵說，，算盤以前用途很多，可以拿來算，也可以拿來「跪」，是很有意思的。（記者游明金攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    水林「白宮」背後…有段被遺忘50年台美感人歷史
    2021/12/26 16:21

    水林「白宮」背後…有段被遺忘50年台美感人歷史
    宜蘭五結鄉史館開館 公開二結王公過火、五結走尪珍貴老照片
    2021/12/01 15:01

    宜蘭五結鄉史館開館 公開二結王公過火、五結走尪珍貴老照片

    花旗台灣榮獲「最佳投資銀行」2大獎
    老照片可證明！海岸山脈有黑熊 1969年7個獵人合影留念
    2021/10/26 19:24

    老照片可證明！海岸山脈有黑熊 1969年7個獵人合影留念
    藝術融入傳統市場 宜蘭市場文化節開跑
    2016/07/28 12:46

    藝術融入傳統市場 宜蘭市場文化節開跑

    疫情宅在家 膝蓋保健不能少
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播