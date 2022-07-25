宜蘭市市場文化節 林榮三文學獎得主為老照片新詮釋

宜蘭市長江聰淵（前排左3）等人今天為市場文化節活動宣傳。（記者游明金攝）

2022/07/25 16:07

〔記者游明金／宜蘭報導〕傳統市場有著許多人的回憶，一年一度的宜蘭市市場文化節將於7月29日至8月28日，在南、北館市場辦理；透過百年老照片、市場古文物特展，融入文學與紙雕藝術創作，帶領民眾穿越百年時空，重現過往風華；參加活動填寫學習單，還有機會抽到iphone等獎品。

宜蘭市南、北館市場在民國元年啟用，迄今已111年，市長江聰淵就任後開辦市場文化節，推廣傳統市場文化的保存。前年邀請工藝師及果雕、冰雕藝術家參與，重現市場普渡盛況，去年因疫情關係停辦一屆。

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今年重新辦理，市公所表示，主軸除了老照片及過去報導文章，特別加入文學、藝術、文創以及市場裡面的老物件，來增加特展豐富度，文學的部分，邀請宜蘭縣籍作家—林榮三文學獎及蘭陽文學獎的得主卓嘉琳，請她以文學創作角度，為老照片做描述及詮釋。

市公所還邀請立體紙雕藝術家涂乙欽，將老照片內容立體化，讓百年時空跳出紙面，用立體作品使觀賞者身歷其境。

在北館攤台區則展出復興國中同學，在美術老師林佳玫帶領下創作的作品，同學訪談市場店家與攤商，加入自己發想與創意，設計並製作店家提袋與布招牌，深獲店家喜愛與肯定。

宜蘭市市場管理所也向市場中的老舖子，募集到一些古早的生財器具，包括年代久遠的秤子，以及沒有計算機前必備的算盤，還有過去製做紙錢的印板等，都是難得一見的老物件。

市長江聰淵今天介紹活動，特別提到許多舊相片或古文物展覽，像紙錢就是現在的版畫，是一種藝術呈現，算盤以前用途也很多，可以拿來算，也可以拿來「跪」，這都是很有意思的。

市公所表示，為了配合農曆七月水燈節及市場普度，今年市場文化節將自7月29日（農曆7月1日）起到8月28日為止，為期1個月在南北館市場辦理，展示地點分別是在南館市場臨光復路的主入口區，以及北館市場內的攤台區。

公所還特別製作學習單，填寫學習單並回答正確答案，就有機會抽到iphone等獎品，活動辦法請參閱「來宜蘭‧踅市仔－宜蘭市場放送頭」Facebook專頁。

宜蘭市場文化節邀請立體紙雕藝術家涂乙欽（右），將老照片內容立體化，讓觀賞者身歷其境。 （記者游明金攝）

宜蘭市南、北館市場的舊樣貌。（記者游明金翻攝）

傳統市場古文物，金紙與印板，其實就是版畫藝術。（記者游明金攝）

傳統古算盤，市長江聰淵說，，算盤以前用途很多，可以拿來算，也可以拿來「跪」，是很有意思的。（記者游明金攝）

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