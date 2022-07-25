高雄車站整體開發2025年完成 鳳山站開發大樓提前2023年完工

立法院交通委員會考察高雄車站工程，中為交通部長王國材。（圖由交通部提供）

2022/07/25 15:23

〔記者陳心瑜／台北報導〕高雄鐵路地下化計畫進行中，交通部表示，高雄車站周邊站東道路預計於今年10月底通車，屆時站東路與站西路形成環抱式配對單行道，將分流站區南北向車流。而高雄車站整體工程及鳳山車站開發大樓工程，正由鐵道局持續施工中，整體工程預計於2025年10月完成，鳳山站開發大樓將提前於2023年底完工。

立法院交通委員會今天（25日）考察高雄地區交通建設案，考察包括「台86線向東延伸至台3線新闢及改善道路工程」、「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程」、「鼎金系統交流道改善」、「高雄火車站鐵路地下化」及「三塊厝車站停車空間、畸零地議題、舊站再造」及「高雄火車站周邊商圈觀光發展」等案推動情形。

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交通部長王國材今天與立法院交通委員會考察高雄地區交通建設案，他表示，台鐵局應儘速招標辦理停車場工程，完工前並針對車站周邊長明街及三鳳中街之停車場持續提供停車服務，期盼高雄鐵路地下化相關工程能如期如質完工，他對於高雄有濃厚情感，期待老商圈風華再現。

王國材說，高雄鐵路2018年10月14日第一階段地下化通車營運後，已陸續達成啟用站西道路，完成中博高架橋拆除及高雄車站帝冠式歷史建物遷移定位等里程碑。

台鐵三塊厝舊站市定古蹟周邊風貌，研議規劃設置蒸汽火車，留下歷史及記憶，王國材表示支持，也請台鐵局與高雄市政府討論，打造優質且兼具文化歷史的車站環境。

王國材說，針對高雄公路系統改善部分，公路總局刻正辦理「台86線向東延伸至台3線新闢及改善道路工程」綜合規劃及環評作業中，以改善台南市東側內門地區聯外交通，另行政院並已核定「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程」建設計畫，公路總局將投入128億元，於2026年分階段完成新闢省道工程，可提供美濃、六龜橫向便捷聯外交通。

另針對國道最壅塞瓶頸的鼎金系統交流道，高公局將持續改善國1鼎金系統南出南入及國10自由路出口運轉效能，以提供更安全順暢之國道服務；此外，今年交通部持續補助2022高雄商圈秋遊觀光節，提升高雄地區觀光活力及能量。

交通委員會考察三塊厝車站，左二為交通部長王國材。（圖由交通部提供）

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