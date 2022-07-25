花蓮富源高溫達39度 全台18縣市高溫特報持續中

截至中午12點，花蓮富源最高溫達39度，嘉義市東區、北市科教館高溫也來到37.5、37.4度。（圖擷自中央氣象局）

2022/07/25 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕受太平洋高壓影響，連日酷熱，中央氣象局持續針對全台18縣市發布高溫特報，其中花蓮縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，截至中午12點，花蓮富源最高溫達39度，嘉義市東區、北市科教館高溫也來到37.5、37.4度。

氣象局今（25日）中午12點08分持續發布高溫特報，受太平洋高壓影響，花蓮縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；基隆市、桃園市、嘉義市、宜蘭縣、台東縣地區、台北市與新北市盆地，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

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氣象局指出，今太平洋高壓的強度會開始減弱，不過台灣仍在其勢力範圍內，各地大多仍是晴到多雲的天氣，隨著太平洋高壓減弱，各地高溫雖然會稍微下降，午後雷陣雨的機率和範圍則會增加，不過大台北地區及花蓮縱谷有局部37度以上高溫發生的機率，其中花蓮縱谷仍有機會出現38度以上的極端高溫，至於其他地區也容易有局部36度左右的高溫。

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