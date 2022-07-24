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    週一持續炎熱高溫衝38度 午後山區降雨機率增

    週一台灣依舊受到高壓乾熱空氣影響，天氣晴朗穩定。外出請做好防曬，並多補充水分。（資料照）

    週一台灣依舊受到高壓乾熱空氣影響，天氣晴朗穩定。外出請做好防曬，並多補充水分。（資料照）

    2022/07/24 21:14

    〔即時新聞／綜合報導〕明（25）日開始太平洋高壓強度逐漸減弱，午後雷陣雨的機率和範圍增加，各地高溫雖然會稍微下降，但依然炎熱，大台北地區氣溫可能高達37度，花蓮縱谷有機會衝到38度以上。

    中央氣象局預報，雖然太平洋高壓逐漸減弱，但台灣仍在其影響範圍內，因此各地會以晴到多雲天氣為主，午後雷陣雨的機率和範圍雖有增加，但仍侷限在山區地帶。

    氣溫方面，明日依舊高溫炎熱，大台北地區及花蓮縱谷有局部37度以上高溫發生的機率，其中花蓮縱谷仍有機會出現38度以上的極端高溫，至於其他地區也容易有局部36度左右的高溫。中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬工作，多補充水分。

    天氣風險公司提醒，週一台灣仍受高壓乾熱空氣影響，天氣晴朗穩定，並有機會出現極端高溫，未來幾天的降雨則以山區為主。週一起北部高溫略降至36、35度，中部約34度，南部維持在33度左右。

    紫外線指數方面，各地至少都在紅色「過量級」以上，台東縣與澎湖縣2個縣市更是達到紫色「危險級」。

    空氣品質方面，25日受太平洋高壓影響，環境風為西南風。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    週一大台北地區及花蓮縱谷有局部37度以上高溫發生的機率，其中花蓮縱谷仍有機會出現38度以上的極端高溫。（擷取自中央氣象局）

    週一大台北地區及花蓮縱谷有局部37度以上高溫發生的機率，其中花蓮縱谷仍有機會出現38度以上的極端高溫。（擷取自中央氣象局）

    週一台東與澎湖的紫外線指數特別高，達危險級，其他縣市也都在過量級以上，出門在外請多注意防曬。（擷取自中央氣象局）

    週一台東與澎湖的紫外線指數特別高，達危險級，其他縣市也都在過量級以上，出門在外請多注意防曬。（擷取自中央氣象局）

    空品方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

    空品方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

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