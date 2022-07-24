竹縣15特教童用獨輪車解鎖人生新風景 8/27壯遊家鄉

獨輪車小騎士穩穩地騎著車，接近縣府教育局長楊郡慈（背對鏡頭左）和縣議員吳旭智（背對鏡頭右）後相互擊掌慶祝。（記者黃美珠攝）

2022/07/24 16:24

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣近年在國民黨籍縣議員吳旭智積極推廣，縣府教育局評估確實有實益之下，不斷推動用獨輪車來引領訓練特教學童的專注力和情緒管理。15名特教學童再度通過幾個月的引領和訓練，已經成了經驗豐富的小小獨輪騎士，8月27日將跟學長姐們一起用獨輪車壯遊家鄉，挑戰近8公里的路程，今天特別先行展演技巧做成果發表。

這場名為「新竹縣110學年度第2學期兒童專注力與情緒管理訓練~獨輪車活動成果觀摩」，今天在新社國小登場，縣長楊文科、縣府教育局長楊郡慈都出席給小獨輪車騎士們「讚」一下，這是新竹縣推動特教兒童獨輪車活動的第3屆成果，報名參加的縣內各校特教班學生，在其中獲得手眼協調、平衡能力的訓練，也同時刺激腦部的發展，培養專心、耐心、以及信心的心理素質。

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縣議員吳旭智說，這15個孩子今天可以上台發表訓練成果，是他們從今年3月起，迄今累積18次刻苦練習的成果。

為鼓勵孩子以多元方式體驗獨輪車，將於8月27日舉辦「兒童獨輪車壯遊竹縣」，邀請歷屆獨輪車學員一起「騎」出去，從竹22鄉道出發，挑戰近8公里的路程，希望他們展現自信的同時也培養出團隊合作的能力，更期待他們透過獨輪車重新了解自己的價值和能力，解鎖自己的人生新風景。

獨輪車小騎士們跨在車上，歡樂張開雙臂狀似準備展翅高飛。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（右）跟獨輪車小騎士們握手加油。（記者黃美珠攝）

新竹縣推動獨輪車訓練特教學童的專注力和情緒管理，已經邁入第3個梯隊結業。（記者黃美珠攝）

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