為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    天氣炎熱上山避暑遊客多 大雪山大塞車停車一位難求

    民眾到大雪山遊玩，結果沿途大塞車。（民眾提供）

    民眾到大雪山遊玩，結果沿途大塞車。（民眾提供）

    2022/07/24 12:49

    〔記者歐素美／台中報導〕天氣炎熱，上山避暑及下水遊玩的民眾多，大雪山國家森林遊樂區這兩天遊客爆滿，停車位一位難求，麗寶樂園馬拉灣更湧入上萬民眾玩水消暑，加上國旅補助開跑，武陵農場、福壽山農場、東勢林場、谷關風景區等遊客都很多，假日住宿幾乎全滿。

    民眾今天到大雪山遊玩，結果沿途大塞車，東勢林區管理處表示，因為天氣炎熱，上山避暑的遊客多，入園人數昨天就破3千人，今天周日中午遊客人數也達2134人，因停車場都被停滿了，致大雪山林道27k橫嶺山隧道及35k收費站前出現壅塞，大棟派出所協助擺放「車位已滿」公告牌，並通知警廣廣播，呼籲遊客考量是否上山，以免飽受塞車之苦。

    除了大雪山國家森林遊樂區，東勢林場表示，因為放暑假，加上國旅補助，上山避暑遊客多，最近遊客也增加2至3成；武陵農場及福壽山農場也表示，暑假遊客多，加上國旅補助，暑假假日住宿幾乎全滿，假日遊客也都衝上上千人。

    谷關風景區今天遊客也很多，谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，今天周日，谷關風景區住宿約有8成，主因暑假跟國旅補助，使得谷關風景區內的飯店住宿率平均增加約2至3成。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    除新竹全台高溫燈號 台北站可能再創高溫
    2022/07/24 10:32

    除新竹全台高溫燈號 台北站可能再創高溫
    熱烘烘！大暑台北飆38.3度今年新高 明天繼續「夯番薯」…
    2022/07/23 18:47

    熱烘烘！大暑台北飆38.3度今年新高 明天繼續「夯番薯」…

    宏碁輕薄筆電跟進OLED風潮升級上市
    熱爆！花蓮玉里飆40.4度高溫 大暑全台燒成烤番薯
    2022/07/23 14:42

    熱爆！花蓮玉里飆40.4度高溫 大暑全台燒成烤番薯
    「大暑」北東飆38度高溫 下週降雨時間點曝光
    2022/07/23 07:07

    「大暑」北東飆38度高溫 下週降雨時間點曝光
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播