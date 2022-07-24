天氣炎熱上山避暑遊客多 大雪山大塞車停車一位難求

民眾到大雪山遊玩，結果沿途大塞車。（民眾提供）

2022/07/24 12:49

〔記者歐素美／台中報導〕天氣炎熱，上山避暑及下水遊玩的民眾多，大雪山國家森林遊樂區這兩天遊客爆滿，停車位一位難求，麗寶樂園馬拉灣更湧入上萬民眾玩水消暑，加上國旅補助開跑，武陵農場、福壽山農場、東勢林場、谷關風景區等遊客都很多，假日住宿幾乎全滿。

民眾今天到大雪山遊玩，結果沿途大塞車，東勢林區管理處表示，因為天氣炎熱，上山避暑的遊客多，入園人數昨天就破3千人，今天周日中午遊客人數也達2134人，因停車場都被停滿了，致大雪山林道27k橫嶺山隧道及35k收費站前出現壅塞，大棟派出所協助擺放「車位已滿」公告牌，並通知警廣廣播，呼籲遊客考量是否上山，以免飽受塞車之苦。

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除了大雪山國家森林遊樂區，東勢林場表示，因為放暑假，加上國旅補助，上山避暑遊客多，最近遊客也增加2至3成；武陵農場及福壽山農場也表示，暑假遊客多，加上國旅補助，暑假假日住宿幾乎全滿，假日遊客也都衝上上千人。

谷關風景區今天遊客也很多，谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，今天周日，谷關風景區住宿約有8成，主因暑假跟國旅補助，使得谷關風景區內的飯店住宿率平均增加約2至3成。

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