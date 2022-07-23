台中火車站大門壞半年修不好！市民貼「告示」狠酸：裝置藝術

台鐵台中站一扇門壞半年修不好，市民貼「告示」嘲諷是「裝置藝術」。（市民提供；本報合成）

2022/07/23 22:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕台鐵台中車站大門鐵捲門半年前故障，至今未修好，今天被市民貼上「小告示」，諷刺是「裝置藝術」。站方則說，防火門春節時故障，無零件材料可維修，更糟糕的是，零件也都停產，只能更新整片大門，防火門牽涉到消防法規、建築法規，台鐵必須與市府相關單位會勘，再申請變更，目前正進行變更送審程序，如果招標順利，預計9月修復。

台鐵台中車站大門今天有市民貼上「裝置藝術」的「小告示」，嘲諷「門修了快半年都沒動靜，總算在今天升格為裝置藝術了」，不過，台中站人員很快撕除，網友議論紛紛說，「每次經過都很納悶，到底要修好沒？」修理大門一再拖延，但撕掉標籤小告示卻很迅速，還有網友認為有趣，「太好笑，直接省下來，不用修」。

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台中站站務主任劉家瑋說明，這是防火門，相當厚重，當年由鐵道局設計設置，歷經多年使用，今年農曆春節時故障，台中車站聯繫原廠商修繕，但已無零件，連絡鐵道局，也無法協助修復，更糟的是，零件材料已經停產，買不到了。

他說，防火門事關消防法規，重新購置需通過相關單位的審查，台中站聯繫台中市政府的都發局、消防局、建管單位會勘，並委託建築師變更設計，送審新規劃設計的防火鐵捲門，為求一勞永逸，故障的防火門更換之外，同一面（西側）另四扇防火門也都一併汰換，避免類似狀況再發生，目前正進行新設計送審核備，並同步展開預算編列，若招標過程順利，渴望於今年9月修復。

台鐵台中站一扇門壞半年修不好，市民貼「告示」嘲諷是「裝置藝術」。（市民提供）

台中市民在故障鐵捲門旁貼「裝置藝術」的小告示，嘲諷鐵門故障半年修不好，宛如裝置藝術。（市民提供）

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