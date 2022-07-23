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    台中大里南門橋封橋1年半施工 7/25要通車了

    封橋超過1年半的大里南門橋改建主體工程已完工，市府決定7月25日先行通車。（記者陳建志翻攝）

    封橋超過1年半的大里南門橋改建主體工程已完工，市府決定7月25日先行通車。（記者陳建志翻攝）

    2022/07/23 20:19

    〔記者陳建志／台中報導〕串聯大里區、市區的舊南門橋因興建超過1甲子，橋梁老舊，且橋面寬僅14.4米不敷使用，市府在中央補助7成下斥資1.7億元重建，並同步拓寬橋梁、道路為20米，工程前年12月底開工後封橋，不但公車改道，民眾出入也要繞路，都抱怨不方便希望早日通車，新橋採中路式鋼拱橋設計，因鋼拱橋拱肋及吊索都完成，近期橋面也鋪設完成，在橋梁主結構和舖面都完工下，決定7月25日先行通車，方便民眾通行。

    連接大里、東區、南區的南門橋，1958年就興建，橋齡達62年，因是大里、霧峰和市區間重要聯絡橋梁，通行車流量大，橋面寬度僅14.4米不敷使用，地方都希望早日改建，在立委何欣純、黃國書等人爭取中央補助下，營建署2018年7月就核定1.7億進行改建，中央並補助7成，在市府編列預算配合下，2020年12月29日舉行動工典禮，並在隔年1月4日封橋施工。

    封橋期間民眾要繞路通行，並有多路公車更改路線或停靠點，因封橋已經超過1年半，民眾抱怨不方便，都希望能早日完工通車。

    市府建設局表示，南門橋工程改建長度為77.5公尺，因附掛管線眾多，包含中華電信光纖及市話纜線、自來水幹管、瓦斯、電力電信管線眾多，施工過程並協調相關管線單位配合工程遷移附掛，及埋設建置寬頻管道，此次改建橋梁採中路式鋼拱橋設計，陸續完成鋼拱橋拱肋及吊索，並進行橋面的路面鋪設，整體橋型及藍綠色橋體融入週邊水與綠環境，形成在地地標。

    市府建設局表示，因橋面和標線都已完成，在橋梁主體工程都已完工，確認安全無虞，剩餘包括人行道、橋下護坡等工程不影響民眾通行下，決定7月25日上午9點舉行通車儀式後先行通車，方便大里、南區、東區民眾通行。

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