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    最美禮生遭冒名招攬接案 台南舞魅孃發聲明籲勿上當

    舞魅孃禮生服裝與頭飾都是獨家設計，風格大膽成為各方爭相模仿的指標之一。（台南舞魅孃提供）

    舞魅孃禮生服裝與頭飾都是獨家設計，風格大膽成為各方爭相模仿的指標之一。（台南舞魅孃提供）

    2022/07/23 20:09

    〔記者王姝琇／台南報導〕近來疫情逐漸趨緩，各地宮廟活動也活絡起來，卻頻傳出亂象！知名禮生團隊「台南舞魅孃」發出聲明表示，舞魅孃10年來都是獨資經營，近來發現有不肖人士佯裝「前合夥人」四處招攬禮生、接案衍生糾紛，呼籲各宮廟留意以免受騙上當！

    台南舞魅孃負責人龜龜表示，近日連續接到友人致電詢問「是否與人合夥後拆夥」，才發現有人冒名「前合夥人」四處招攬禮生、接案衍生糾紛，緊急發出聲明強調，「舞魅孃為獨資經營，從未與任何人合夥，切勿上當。」

    龜龜表示，該名不肖人士以高出2至10倍價格招攬廟會禮生，每小時萬元的報酬引起許多資深禮生質疑是詐騙，或有不良意圖；經詢問，對方竟表示是舞魅孃「前合夥人」，經驗豐富；另，也發生活動開始前臨時取消禮生的狀況，且事前不願簽合約、付訂金；在社群平台更是頻換帳號，讓人找不到。因打著舞魅孃前合夥人的稱號，讓團隊不堪其擾。

    舞魅孃禮生無論是顏值還是身材都相當高，以最美禮生在全國打出名號，獨家設計的服飾在廟會活動超吸睛，成為各方模仿的對象。龜龜說，過去就曾發生禮生遭人身威脅等事件，此次傳出有不肖人士冒名招攬禮生、接案，團隊不敢大意，第一時間發出聲明，呼籲各界留意以免受騙！

    亂象還不只如此，日前台南很多大廟都收到1份自桃園寄來的結緣書，還註明要貨到付款130元的費用，其中收到包裹的北區開基玉皇宮打電話詢問寄書人，卻遭回罵「你會有報應」，讓人傻眼！各宮廟也發起聯防，呼籲收到書就予退書，別被不肖人士利用。

    舞魅孃發出聲明表示未曾與人合夥經營，呼籲各界遇不肖人士佯稱前合夥人招攬生意須留意。（台南舞魅孃提供）

    舞魅孃發出聲明表示未曾與人合夥經營，呼籲各界遇不肖人士佯稱前合夥人招攬生意須留意。（台南舞魅孃提供）

    正妹禮生光鮮亮麗的背後，有著一般人難以想像的辛苦訓練及工作過程。（台南舞魅孃提供）

    正妹禮生光鮮亮麗的背後，有著一般人難以想像的辛苦訓練及工作過程。（台南舞魅孃提供）

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