扇形車庫100歲！12列各世代機車頭排排站 上千鐵道迷朝聖

蒸汽老火車頭CK124（右1）等12列各世代的機車頭齊聚扇形車庫經典重現。（記者湯世名翻攝）

2022/07/23 15:14

〔記者湯世名／彰化報導〕慶祝彰化市國定古蹟扇形車庫100歲生日的「扇庫盛典慶百年」系列活動，今天出現難得一見的經典畫面，包括蒸汽、柴油與電氣火車頭等12個世代的機車頭排排站，其中有蒸汽的CK124、DT668，第1台柴油火車頭R21與第1台電氣的E101，以及指定為台鐵文物車輛的S318，吸引逾千名鐵道迷頂著烈日朝聖，市長林世賢強調，這次扇庫盛典活動串連起火車站、跨站天橋、扇步道、扇形車庫以及鐵路宿舍村等，已建構可徒步的「鐵路休閒觀光廊道」。

彰化市位於縱貫鐵路山海線交會處，興建於1922年的彰化市扇形車庫（今年滿百年歷史）為全台碩果僅存的扇形車庫，也是蒸汽火車時代的代表性建物，見證彰化在台鐵的鐵路歷史具獨特地位，擁有豐富的鐵道人文風情，今年7月更升格為國定古蹟。

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為慶祝扇形車庫100歲生日，彰化市公所首次與觀光局、參山國家風景區管理處及台鐵共同合作，以彰化扇形車庫100週年為主題，推出「扇庫盛典慶百年」系列慶祝活動。

系列活動的第一波高潮是昨晚「3D光影秀首映會與扇步光廊同步點燈」，此一由參山國家風景區管理處精心佈置的鐵道光環境，以「璀璨彰化．歡慶百年」的主題呈現，將彰化火車站廣場至扇形車庫之間的天橋、扇步道，連結至戶羽機關車園區的沿線重點都設置燈飾佈置，絢爛無比的光廊長1公里多。

今天的開幕式，更推出難得一見的12列不同世代的蒸汽、柴油與電氣火車頭「經典重現」，包括蒸汽的CK124、DT668，第一台柴油火車頭R21與第一台電氣的E101等各世代代表性的火車頭，吸引上千名鐵道迷與民眾頂著烈日朝聖。

另一重頭戲是30日上午10點起由100位模特兒在扇庫木棧道走秀的「摩登時裝秀」，此外，還有鐵道遊樂園、鐵路村慢市集、散步扇庫走讀及魔術、雜耍、舞蹈與火車劇場、YOYO帶動唱、多組藝人演唱等活動。

另設在戶羽機關車旁的鐵道遊樂園，則提供F1旋轉賽車及粉紅號海盜船憑券搭乘，23、24及30、31每日開放3個場次9:30、13:00及15:00提供民眾兌換搭乘券，持今年7月份發票1張即可兌換1張搭乘券，1人次最多兌換3張搭乘券，數量有限兌換完為止。搭乘時間為上午10點至下午5點。

12列各世代的機車頭在扇形車庫排排站經典重現，上千鐵道迷忙著獵取鏡頭場面壯觀。（記者湯世名攝）

獲指定為台鐵文物車輛的S318在轉盤上移動，吸引大批鐵道迷搶拍。（記者湯世名攝）

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