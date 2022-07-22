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    吃得起雞排便當卻吃不起雞排！網淚︰能吃的都是財富自由

    有網友PO文感嘆，現在吃得起雞排便當，卻吃不起雞排了！（圖擷取自爆廢公社公開版）

    有網友PO文感嘆，現在吃得起雞排便當，卻吃不起雞排了！（圖擷取自爆廢公社公開版）

    2022/07/22 20:43

    〔即時新聞／綜合報導〕原物料價格飛漲，許多店家hold不住忍痛漲價，有網友PO文說，日前發現便當的價格與CP值，比單吃雞排更加划算，感嘆自己以前愛吃的平價美食，現在都不平價了。

    有名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」 PO出1張照片說，照片中的雞排便當，他買的1個只要85元，不但雞排相當大份量，還附4樣菜，白飯更淋有滷汁。而現在單吃1塊雞排，最少要70元起跳，原PO有感而發地說，以前愛吃的平價美食都不平價了，「現在吃得起雞排便當、吃不起雞排」。

    貼文曝光後，原PO的感嘆讓不少網友感到共鳴，紛紛留言說，「吃雞排是炫富」、「能吃得起的都是財富自由」、「雞排便當看起來比雞排好吃」、「認真覺得便當比較划算，重點還有蔥蛋！」、「想起當初時不時會啃雞排，現在都要想想看了」、「可惡，我決定明天也要吃雞排便當」。

    不過也有網友認為，兩者不能單用價格來看，「通常炸雞排的肉很厚，便當的雞排粉很厚」、「雞排便當的雞排肉質，真的不如攤販賣的炸雞排口感，視覺上是真的很嚇人而已」、「便當雞排普遍5兩上下，而且有些還是冷凍肉，跟雞排店的7到8兩的溫體肉比，說真的有點不公平，畢竟東西不太一樣」。

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