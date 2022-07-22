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    澎湖大義宮飼養海龜接連死亡 縣府協調全數野放

    澎湖西嶼大義宮海龜雖是合法飼養，但接連傳出死亡，引發各界撻伐。（記者劉禹慶攝）

    澎湖西嶼大義宮海龜雖是合法飼養，但接連傳出死亡，引發各界撻伐。（記者劉禹慶攝）

    2022/07/22 18:48

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖西嶼大義宮合法飼養的海龜，近日有3隻接連死亡，更傳出死亡玳瑁解剖發現967顆蛋卵，引發動保團體、防虐協會等單位大力撻伐。澎湖縣政府出面協調，海龜將野訓後全面野放。

    西嶼竹灣村大義宮地下室飼養海龜始於1970年，而野生動物保育法1990年才施行，因此成為全國唯一合法獲准收養海龜的民間單位。但在保育意識高漲的今日，成為關注焦點，屢遭動保團體抨擊，一再呼籲放歸自然，但部分信徒直言，事關村子風水生死大事，不願野放，一再斥資整建地下室海龜飼養環境，還是不斷遭到撻伐。

    今年6月27日及7月6日，澎湖縣政府農漁局接到大義宮電話通報，飼養海龜死亡，6月27日2隻綠蠵龜、7月6日1隻玳瑁死亡，縣府派員到大義宮協助處理，飼養環境水質取樣委託成功大學永續環境所檢測，死亡海龜則協請中華鯨豚協會在縣水產種苗場病理解剖。

    大義宮剩餘2隻海龜，農漁局協請行政院農業委員會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心，7月7日移置中心調養照護，連同之前已安置的3隻，5隻海龜收容在中心的海龜都狀況良好。至於死亡的3隻海龜則已解剖完畢，進行病理組織切片中，農漁局將待所有檢測報告出爐後，邀集專家學者輔導大義宮進行後續改善方案，持續與廟方溝通，以達成全數野放為目標。

    大義宮剩餘5隻海龜，全部送到澎湖海洋生物研究中心收容調養。（澎湖縣農漁局提供）

    大義宮剩餘5隻海龜，全部送到澎湖海洋生物研究中心收容調養。（澎湖縣農漁局提供）

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