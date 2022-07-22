等了12年金門大橋合龍拚10月中通車 王國材：終於能不搭船跨越大小金門

立法院交通委員會召集人洪孟楷（左二起）、交通部長王國材、金門縣長楊鎮浯、立委陳雪生、議長洪允典等人，由金門大橋「走」到小金門，象徵性的跨出歷史的一步。（資料照、記者吳正庭攝，本報合成）

2022/07/22 16:12

〔記者吳正庭／金門報導〕交通部長王國材今天宣布，國內第1座跨海大橋「金門大橋」合龍成功，代表「大、小金門連成一氣、縣民生活更便利」。金門縣長楊鎮浯說，這是心情澎湃的一刻，過去建橋的辛苦、困難與波折都成了過去。王國材與出席者共同跨越合龍處，是歷史性的1步，也都成了「走」到小金門的人。

金門大橋總長5.4公里，主橋結構共376塊節塊，今天進行最後1塊節塊安裝及合龍，施工單位貼心準備的金門大橋口罩，意外成了大橋完工前搶手的珍藏品。王國材與立法院交通委員會召集人洪孟楷、立法委員陳雪生等人，在金門縣長楊鎮浯、議長洪允典、副議長周子傑及多位議員等人陪同下，共同見證金門大橋合龍的歷史一刻。

請繼續往下閱讀...

王國材說，金門大橋從2010年3月核定，對金門鄉親來說是等了12年，對施工單位是辛苦12年；大橋的合龍，象徵一海之隔的大、小金門往返不用再搭船，連成1個生活圈，對於未來居民生活、觀光發展都有非常重大的意義，加上還有景觀設計，相信大橋會成為金門重要地標，期待10月中旬如期完工。

王國材也幫楊鎮浯補充說明，澎湖跨海大橋在島中央的部分是淺灘，連船都跑不過去，施工比較簡單，金門大橋下方是23公尺的深度，岩石是花崗岩，金門大橋的確是國內第1座跨海大橋。

洪孟楷說，期盼金門大橋的完工能扮演領頭羊的角色，讓接下來的馬祖大橋、淡江大橋都能一一順利完成。

出身小金門（烈嶼鄉）的議長洪允典，除了感謝各界協助，也罕見在公開場合，對縣長楊鎮浯於建橋過程的努力表示肯定。

縣府指出，金門大橋是國內第1座海上特殊公路橋梁，也是國內已經實現、橋梁跨徑最長、施工環境限制最多的跨海大橋，經過施工團隊克服重重挑戰，大橋工程已完成深槽區最後主橋P44及邊橋P43上構預鑄節塊吊裝。

縣府指出，金門大橋目前的工程進度是97.53%，全橋合龍後，將繼續執行完工、勘驗、驗收、改善、擇期開放通車等作業。

立法院交通委員會召集人洪孟楷（左二起）、交通部長王國材、金門縣長楊鎮浯、立委陳雪生、議長洪允典等人，由金門大橋「走」到小金門，象徵性的跨出歷史的一步。（記者吳正庭攝）

金門大橋合龍成功，主辦單位準備的「金門大橋」口罩，已成為與會者私下索取珍藏的搶手小物。（記者吳正庭攝）

交通部長王國材（前右三）由金門縣長楊鎮浯（前右四）等人陪同，關心金門大橋施工進度。（記者吳正庭攝）

交通部長王國材（左三）等人經過的縫隙就是大橋合龍處之一。（記者吳正庭攝）

交通部長王國材（中）說明金門大橋施工難度高，是台灣第一座跨海大橋。（記者吳正庭攝）

一個月造訪金門大橋二次的交通部長王國材（左五），這次帶著加菜金為施工團隊加油打氣。（記者吳正庭攝）

交通部長王國材，在拍攝個人照片時，也應景「跨出歷史的一步」，為任內工作留下行腳。（記者吳正庭攝）

金門大橋工程進度97.53%，全橋合龍後，將繼續執行完工、勘驗、驗收、改善、擇期開放通車等作業。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法