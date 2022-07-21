中捷首座公共藝術有在地味 盼成捷運新地標

台中捷運首座公共藝術有在地味，以懸吊式呈現。（圖：市府提供）

2022/07/21 20:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運今在舊社站揭募首座公共藝術作品「尚水・綠動未來」，中捷公司指出，作品融合水圳與菸葉的在地元素，並透過光的流動，民眾在不同時間、不同角度欣賞均有不同感受，盼成中捷新地標；市府交通局長葉昭甫表示，台中捷運綠線的公共藝術為國內首例由營運單位台中捷運公司辦理，團隊也舉辦系列活動讓民眾參與體驗，見證台中捷運第一個公共藝術的落成。

中捷公司表示，「尚水」座落於台中捷運舊社站1樓東側，以懸吊的方式呈現，作品融合舊社水圳文化的「水」與「菸葉」在地元素，以「光」的意象將過去與未來、自然與非自然的斷帶重新連結，作品設置光環境系統，讓「光」串連內外空間，配合日夜不同時段改變顏色，民眾進入舊社站在1樓抬頭仰望，不同的時間點觀賞「尚水」，均可看到光影變化出不同的視覺效果，每次觀賞都能產生新的體驗。

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中捷公司指出，這是台中捷運第一個公共藝術，也是全台交通運輸業首度由營運單位主辦的公共藝術作品，在交通局及中捷公司共同努力下，歷經1年多完成徵選、設置，未來將成為台中與中捷的新地標，希望台中獨有的人文與地景故事，能以藝術形態永續傳播，也希望民眾透過這件作品的在地性、藝術性及互動性，與中捷交織出更多想像與新記憶。

中捷公司指出，「尚水」由柏星景觀有限公司委託藝術家、逢甲大學建築專業學院專任教授鄭月妹設計，並整合雕塑家蕭明瑜、藝術家陳煜權及建築師戴宏一共同製作，民眾7月31日前還可透過手機掃描QR Code與作品互動，體驗充滿驚喜的視覺藝術饗宴。

另外，中捷7月16日起並舉辦一系列民眾參與活動，包含創意工作坊、作品文史導覽等，邀請鄭月妹教授主持，現場進行AR科技導覽，為台中捷運開啟藝術科技之旅。

台中捷運首座公共藝術「尚水」取材水圳與菸葉元素，水滴下灌溉綠葉，象徵生生不息。（圖：市府提供）

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