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    未來幾天「沒有最熱、只有更熱」 一張圖看各地週末高溫

    氣象局以一張圖卡說明本週末各地可能出現的高溫情形。（擷取自「報天氣-中央氣象局」臉書粉專；本報合成）

    氣象局以一張圖卡說明本週末各地可能出現的高溫情形。（擷取自「報天氣-中央氣象局」臉書粉專；本報合成）

    2022/07/21 19:21

    〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣玉里今天（21日）下午高溫達到40.7度，突破歷史紀錄。氣象局表示，未來數日受太平洋高壓持續籠罩影響，氣溫可以說是「沒有最熱，只有更熱」，提醒民眾慎防中暑等熱傷害。

    氣象局下午在「報天氣-中央氣象局」臉書粉專發文指出，自22日至27日，台灣仍受太平洋高壓籠罩影響；其中在22日（週五）至25日（週一）是最酷熱的時候，雙北、宜蘭、花東縱谷都可能出現38度以上高溫，其他縣市內陸河谷也會有極端高溫，僅在山區會有零星午後雷陣雨。

    而在26、27日（週二、週三）太平洋高壓仍然盤據，但會稍稍減弱，各地高溫約34至35度，局部地區會有36度高溫，仍屬悶熱天氣。這兩天的午後雷陣雨範圍，也會稍微擴大至西半部近山區的平地。

    近來歐洲熱浪頻傳，為什麼台灣卻很少提到「熱浪」來襲呢？氣象局解釋，因為「熱浪」是指連續數日最高溫「明顯高於氣候平均」的現象，但以台灣氣候而言，夏天平均高溫本來就很高，即使是出現相當於氣候平均的高溫，都已經會對在外活動的民眾造成影響，所以台灣是直接發布「高溫資訊」提醒民眾留意。

    氣象局以一張圖卡說明本週末各地可能出現的高溫情形。（擷取自「報天氣-中央氣象局」臉書粉專）

    氣象局以一張圖卡說明本週末各地可能出現的高溫情形。（擷取自「報天氣-中央氣象局」臉書粉專）

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