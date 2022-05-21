雲林柑橘減產嚴重 陳吉仲允諾六月公告現金救助

雲林柑橘減產嚴重，農委會主委陳吉仲（中）允諾六月公告救助。（記者詹士弘攝）

2022/05/21 15:07

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林柑橘類今年3月因大雨減產嚴重，農委會主委陳吉仲今天下午至古坑鄉永光村現勘柳丁園，發現結果率不到正常的一半，陳吉仲表示，目前柳丁等柑橘類還在落果中，所以等到六月果樹結果穩定後，再公告現金救助，柳丁一公頃可現金救助8萬元；立委劉建國也鼓勵果農為水果保險，並澄清保險與救助都可以領，而非擇一領取。

雲林是柑橘類生產大縣，包括柳丁、茂谷、西施柚、文旦等，今年在開花季節碰上3月大雨，普遍結果率偏低，今天陳吉仲在劉建國邀約下，至古坑永光現勘柳丁農損狀況，並與農友面對面溝通協調。

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李姓果農表示，往年柳丁一分地最好可收到1萬台斤，少也有8至9斤台斤，但今年因降雨因素，結果率不到往年的一半，目前樹上的柳丁不到往年的一半，未來數量只會減少，損失嚴重。

陳吉仲表示，因極端氣候影響，今年的水果普遍受損，雲林縣不只是柑橘類，先前的西瓜、龍眼、荔枝、大蒜甚至水稻，都已經通過現金救助；目前柳丁受損應該超過兩成，但因部分柳丁開花結果較慢，損失未達兩成，但由於目前還在落果期間，為了避免立即公告後，有部分柳丁農未能獲得救助，所以農委會會延到6月再公告開放果農申請現金救助。

他也表示，受極端氣候影響，農作物因天災失收的不確定性愈來愈高，他建議果農，應投保農業保險，目前台東的釋迦鳳梨及雲林的香蕉都有保險，只要繳一點點保費，就可確保一定的收入。

劉建國指出，不少農民以為投保農業保險後，就不能領現金救助，這是錯誤的觀念，兩筆錢都可以領。

雲林柑橘減產嚴重，農委會主委陳吉仲（左1）允諾六月公告救助。（記者詹士弘攝）

果農嘆今年結果率不及五成。（記者詹士弘攝）

柳丁今年的結果率極低，收成可能不到往年的一半。（記者詹士弘攝）

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