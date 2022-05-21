黑手老闆畫「白沙屯天上聖母」義賣 「粉紅超跑」煞車轉進來按讚！
〔記者劉曉欣／彰化報導〕「白沙屯媽祖」來按讚！彰化縣長期熱心公益的車廠老闆陳永聰，日前完成「白沙屯天上聖母」畫作，並捐出義賣做愛心，沒想到，「粉紅超跑」今天在馬路煞車轉進車廠，讓信眾大喊，連「白沙屯媽祖」都來按讚！
陳永聰指出，他萬萬沒想到「白沙屯媽祖」今天會來到車廠，因為，依照往年經驗，都是進香回程才會路過福興鄉員鹿路，雖然昨天晚上是在鹿港海埔派出所駐駕，他本來研判今天應該會走台17線趕路，路過車廠門口的機率並不大，只是仍滿心期待「粉紅超跑」到來。
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陳永聰表示，他今天一早起床發現「白沙屯媽祖」從鹿港出發，果真沿著員鹿路往南走，馬上就把畫作擺在車廠門口旁，當媽祖鑾轎經過車廠時，他與家人、員工一起跪請恭迎，結果，「粉紅超跑」真的穿越員鹿路，直接進入車廠大廳停駕，讓他喜出望外，認為這是「白沙屯媽祖」對他畫下聖母畫像的肯定與鼓勵。
說起提筆畫「白沙屯天上聖母」的緣由，陳永聰說，幾年前「白沙屯媽祖」在進香回程時行經福興鄉員鹿路，曾在他經營的車廠門口停駕，讓他非常感恩與感謝，因此，今年決定提筆畫畫，再捐出作為愛心義賣。
只是「白沙屯媽祖」是粉面，要畫出媽祖的神韻與眼神，這實在超出他的實力，他苦思多時仍無法下筆，他只好跑去苗栗縣通霄白沙屯拱天宮上香，直接跟媽祖稟告他的捐畫義賣計畫，返回彰化再次提筆，冥冥之中就如有神助，順利完成畫作。
陳永聰說，這是他第二次捐畫義賣，上次是畫鹿港天后宮天上聖母，這次是白沙屯天上聖母，兩次都是捐給彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會，全部義賣所得都作為打造身障家園的伯立歐家園建設基金，這次能讓「白沙屯媽祖」親自點評認證他所畫的「白沙屯天上聖母」，媽祖鑾轎也首次進入車廠，真是太開心了。