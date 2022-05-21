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    「死亡率差6倍」宣導奏效 南投假日再現接種潮

    南投縣南投市假日接種站湧現排隊等待接種疫苗的人潮。（記者謝介裕攝）

    南投縣南投市假日接種站湧現排隊等待接種疫苗的人潮。（記者謝介裕攝）

    2022/05/21 12:00

    〔記者謝介裕／南投報導〕「未打疫苗，死亡率是打過3劑者的6倍…」，在中央及地方縣市政府大力宣導下，南投縣今日在4大鄉鎮市，再度重新開設假日接種站，處處可見民眾排隊等候接種的熱潮，令醫護人員備感欣慰表示，假日停休加班服務是值得的！

    南投縣疫情持續延燒，迄昨（20）日為止，累計確診人數已達6563例，其中，南投市1590例、草屯鎮1468例、埔里鎮1221例、竹山鎮909例，這4大鄉鎮市不但確診人數居全縣前4名，且有3鄉鎮確診數已來到4位數的千例，令縣府不敢等閒視之。

    今日南投市慈濟聯絡處、草屯鎮敦和國小、埔里鎮衛生所及竹山鎮公所禮堂等4處設置的假日接種站，一早即出現「樓上揪樓下、厝邊拉隔壁」的接種潮，醫護人員分析表示，除了疫情嚴峻強化民眾防疫、抗疫的意識外，未打疫苗者，一旦感染新冠肺炎造成重症、住院或死亡的風險遠高於打過3劑者，也是民眾不再心存觀望、僥倖心態，大幅提高參與接種意願的主因。

    南投縣衛生局指出，此次假日接種站提供莫德納、BNT及高端等3種疫苗，接種對象涵蓋6歲至11歲第1劑莫德納；12歲以上第1、2、3劑；還有第4劑接種對象，如65歲以上，長照機構者及洗腎、癌症、愛滋病等免疫低下族群，提醒民眾前往接種時一定要記得帶健保卡，已接種者，還要攜帶黃色的疫苗接種紀錄卡，以利施打疫苗工作順利進行。 

    南投縣埔里鎮假日接種站可見民眾耐心排隊等待接種疫苗。（記者謝介裕攝）

    南投縣埔里鎮假日接種站可見民眾耐心排隊等待接種疫苗。（記者謝介裕攝）

    南投縣草屯鎮假日接種站湧現排隊等待接種疫苗的人潮。（記者謝介裕攝）

    南投縣草屯鎮假日接種站湧現排隊等待接種疫苗的人潮。（記者謝介裕攝）

    南投縣護理人員在幫民眾接種疫苗後，還會細心說明相關注意事項。（記者謝介裕攝）

    南投縣護理人員在幫民眾接種疫苗後，還會細心說明相關注意事項。（記者謝介裕攝）

    南投縣衛生局透過各種管道宣導「未打疫苗，死亡率為打過3劑者6倍」情形。（南投縣衛生局提供）

    南投縣衛生局透過各種管道宣導「未打疫苗，死亡率為打過3劑者6倍」情形。（南投縣衛生局提供）

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