未打疫苗染疫死亡率 是打3劑的6倍

中央流行疫情指揮中心昨公布統計，未打疫苗者的染疫死亡率是打過三劑疫苗者的六倍。（資料照）

2022/05/20 05:30

〔記者吳亮儀、林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎疫情嚴峻，昨增加超過九萬例，死亡五十九例、有三十一人連一劑疫苗都沒打；中央流行疫情指揮中心昨首度公布國內統計，未打疫苗者的染疫死亡率是打過三劑疫苗者的六倍，而打過三劑疫苗較未接種者，在染疫後可降低八十三％的死亡率。

今年本土死亡382人 177人沒打過疫苗

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國內完成第一劑施打者已超過二千萬人，但在指揮中心每天公布武肺死亡個案中，發現許多死者連一劑疫苗都未打。統計今年以來本土死亡人數為三八二人，高達一七七名死者、佔四成六，沒打過一劑疫苗。

指揮中心公布，截至本月十六日止，國內沒打疫苗者每百萬人口染疫死亡率為卅八．八八；若打滿三劑，每百萬人口染疫死亡率大降為六．五一。

打3劑較未接種者 染疫死亡率降83％

指揮官陳時中指出，打疫苗非常重要，以國內的統計來看，未打疫苗者的死亡率是打過三劑疫苗者的六倍，施打追加劑後相較未接種者，染疫可降低八十三％死亡率，再次呼籲沒打疫苗者儘速施打，尤其是長者，這是疫情下最重要一件事，打疫苗不見得會讓自己不染疫，但可讓罹重症死亡的可能性再降低。

而今年確診死亡案例三八二例，也讓國內的染疫死亡率從較早的萬分之三成長到萬分之四，隨著疫情持續上升，致死率會希望控制在多少以內？陳時中說：「不希望超過千分之一。」

對於專家預測台灣人口要達到群體免疫力，若以八成抗體計算，扣除確診率加上三劑疫苗涵蓋率，大約還差十二％。陳時中也說明，現在對於群體免疫力是多少有很多講法，若是八成來說，台灣約差十二％沒錯。他也提到，外界對疫情有各種預測，若可將預測模型說清楚，比較容易評論。

有無接種疫苗 染疫死亡率比較

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