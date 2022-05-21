驪歌在疫情中響起 中學生用RAP吟唱原民古調奪金

「新旅程 Bahlu tu nalahaiban」寫出遠揚心情。（六龜高中提供）

2022/05/21 11:41

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市Omicron病例仍在增加，而中學生在疫情中度過2年校園歲月，特別創作排灣、布農古調畢業歌，加進RAP旋律拿下高雄市畢業歌曲金牌。

高雄市111學年本土語畢業歌曲創作賽成績揭曉，六龜高中部「未散場 Nitu malvaaz｣、國中部「新旅程 Bahlu tu nalahaiban」拿下國、高中組雙料冠軍，曲調採集部落古調旋律，將族語套上RAP，並拍攝MV紀錄荖濃溪戲水回憶，傳達不捨與依戀。

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六龜高中校長梁華蓁表示，去年此刻疫情發燒，畢業生自創「青春回憶｣由百人手語為防疫人員加油，在網路引起迴響及傳唱，今年用族語傳達在山城美麗回憶。

「懷念著那鐘聲，回憶教室內追逐的你」未散場歌詞追憶校園點滴；前學生會長葉蓓臻説，自己不是原民學生，過去2個多月第7節下課後，與同學創作錄唱成長很多。

「謝謝老師、朋友再見，我即將要出發」，新旅程採集古調溫馨旋律；學生陳林冠穎表示，從小愛聽古調，發想時排灣族旋律突然躍上腦海，由同學結合排灣跟布農歌曲，寫出遠揚心情送給即將畢學長姊。

「未散場 Nitu malvaaz｣紀錄荖濃溪戲水回憶。（六龜高中提供）

六龜高中學生創作「未散場 Nitu malvaaz｣，追憶疫情校園生活。（記者黃旭磊攝）

六龜高中音樂教師王櫻儒（左）指導創作畢業歌曲。（記者黃旭磊攝）

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