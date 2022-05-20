「壯」觀！為了賽神蝦 連母泰國蝦都養到超巨大！

母蝦可望打破去年紀錄。（鎮公所提供）

2022/05/20 23:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東潮州每年固定舉辦的「賽神蝦」活動，考量疫情及民生後，將如期於5月28日舉辦，不過為了防疫，以往將「選手」現場炒到爆紅現吃的橋段，將改由讓民眾帶回，而「選手」也曝光，公蝦長度上看70公分，母蝦也不遑多讓，長度達55公分，十分「壯」觀。

潮州鎮是屏東養殖泰國蝦重鎮，為推廣地方產業，鎮公所已舉辦賽神蝦多年，不過，兩年前因疫情關係停辦，去年又因為5、6月疫情正高漲而延期到年底，今年雖因近期確診數暴增，但中央流行疫情指揮中心防疫並未升三級，在與病毒共存的氛圍下，鎮公所仍維持如期舉辦。

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「也是天人交戰才決定」，鎮公所透露，目前泰國蝦雖然市場價格不錯，但其實產地的蝦農大多沒有庫存可以銷售，加上許多餐廳因為疫情沒有開，縱使有量的蝦農，銷路也不多，只能放在池子續養，再不辦活動炒熱氣氛增加曝光，只怕在地特產的生機將逐步消弭，在多天衡量民生經濟和防疫後續辦。

由於去年開始鎮公所設有破紀錄獎，鎮公所日前去進行「選手」巡視，發現今年母蝦展臂可長達55公分，如無意外，要破去年的126公克重量紀錄是輕而易舉，但公蝦部分競爭激烈，長度皆在60到70公分，但能否突破去年的347克紀錄，仍有待觀察。

鎮公所強調，會場雖有攤販區，但全場全面禁止飲食，請民眾外帶，並將落實量體溫及噴酒精，而以往最讓人期待的冠軍「一秒變紅」並請現場民眾食用的部分，將全面取消，現場並會發放特製的潮州賽神蝦口罩，請民眾配合。

公蝦「參賽者」長度普遍達60至70公分，競爭激烈，且能否破紀錄仍有待觀察。（鎮公所提供）

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