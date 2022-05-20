為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「壯」觀！為了賽神蝦 連母泰國蝦都養到超巨大！

    母蝦可望打破去年紀錄。（鎮公所提供）

    母蝦可望打破去年紀錄。（鎮公所提供）

    2022/05/20 23:29

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東潮州每年固定舉辦的「賽神蝦」活動，考量疫情及民生後，將如期於5月28日舉辦，不過為了防疫，以往將「選手」現場炒到爆紅現吃的橋段，將改由讓民眾帶回，而「選手」也曝光，公蝦長度上看70公分，母蝦也不遑多讓，長度達55公分，十分「壯」觀。

    潮州鎮是屏東養殖泰國蝦重鎮，為推廣地方產業，鎮公所已舉辦賽神蝦多年，不過，兩年前因疫情關係停辦，去年又因為5、6月疫情正高漲而延期到年底，今年雖因近期確診數暴增，但中央流行疫情指揮中心防疫並未升三級，在與病毒共存的氛圍下，鎮公所仍維持如期舉辦。

    「也是天人交戰才決定」，鎮公所透露，目前泰國蝦雖然市場價格不錯，但其實產地的蝦農大多沒有庫存可以銷售，加上許多餐廳因為疫情沒有開，縱使有量的蝦農，銷路也不多，只能放在池子續養，再不辦活動炒熱氣氛增加曝光，只怕在地特產的生機將逐步消弭，在多天衡量民生經濟和防疫後續辦。

    由於去年開始鎮公所設有破紀錄獎，鎮公所日前去進行「選手」巡視，發現今年母蝦展臂可長達55公分，如無意外，要破去年的126公克重量紀錄是輕而易舉，但公蝦部分競爭激烈，長度皆在60到70公分，但能否突破去年的347克紀錄，仍有待觀察。

    鎮公所強調，會場雖有攤販區，但全場全面禁止飲食，請民眾外帶，並將落實量體溫及噴酒精，而以往最讓人期待的冠軍「一秒變紅」並請現場民眾食用的部分，將全面取消，現場並會發放特製的潮州賽神蝦口罩，請民眾配合。

    公蝦「參賽者」長度普遍達60至70公分，競爭激烈，且能否破紀錄仍有待觀察。（鎮公所提供）

    公蝦「參賽者」長度普遍達60至70公分，競爭激烈，且能否破紀錄仍有待觀察。（鎮公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    潮州賽神蝦冠軍破紀錄 重347公克比去年冠軍多76公克
    2021/11/06 14:59

    潮州賽神蝦冠軍破紀錄 重347公克比去年冠軍多76公克
    逾40公分「巨巨」今生已錯過 屏東潮州「賽神蝦」本週末登場
    2021/11/01 21:23

    逾40公分「巨巨」今生已錯過 屏東潮州「賽神蝦」本週末登場

    眼睛痠澀、鼻塞、失眠 專家：一次解決
    30公分不算什麼！潮州賽神蝦「巨巨」已逾40公分
    2021/05/13 17:24

    30公分不算什麼！潮州賽神蝦「巨巨」已逾40公分
    疫情衝擊泰國蝦價慘跌 屏東潮州復辦「賽神蝦」助振興
    2020/06/27 16:30

    疫情衝擊泰國蝦價慘跌 屏東潮州復辦「賽神蝦」助振興

    桃園以北 以小換大的最佳選擇
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播