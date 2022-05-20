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    首頁　>　生活

    家人陸續確診居隔怎麼算？ 高市衛生局說分明

    家人確診，同住家人被匡列為密切接觸者須進行3+4或0+7的居隔與自主防疫，但家人中有第2名確診者，同住家人的居隔時間則須以接觸第2名確診者重新計算。（記者許麗娟攝）

    家人確診，同住家人被匡列為密切接觸者須進行3+4或0+7的居隔與自主防疫，但家人中有第2名確診者，同住家人的居隔時間則須以接觸第2名確診者重新計算。（記者許麗娟攝）

    2022/05/20 18:12

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄黃先生與太太、2名就讀國小的孩子1家4口同住，太太在5月19日確診並於家中進行7+7天居家照護，黃先生與2名小孩也在家中進行3+4天的居家隔離和自主防疫，但20日黃先生也確診，納悶2名小孩的居隔天數是到原本的22日或是延至23日？

    高雄市衛生局表示，家人確診，同住家人的居隔天數須以「最後接觸確診者的時間」開始計算，以黃先生一家而言，太太19日確診，黃先生與2名小孩執行3+4，原本是居隔至22日；但黃先生20日也確診，那麼2名小孩與確診者的最後接觸日則是20日（第0天），居隔3天的時間應是21至23日，之後再進行4天自主防疫。

    但如果2名小孩因年幼生活無法自理，只能由已確診的黃先生或黃太太照顧，那麼2名小孩的居隔時間，須從黃先生或黃太太7天居家照護結束後，才開始算起。衛生局強調，確診者的照顧者相同，若是年幼小孩確診，由父母居家照護，父母也須自與確診者的最後接觸日開始計算居隔天數。

    此外，黃太太在19日確診時，已填寫「確診者自主疫調回報系統」，並將先生和2名小孩填入居家隔離名單，衛生局表示，黃先生確診時也須再填寫他的「確診者自主疫調回報系統」，但就不用填入已確診的黃太太，因為黃太太並不需要再收到隔離通知單，但2名小孩為黃先生的密切接觸者，則要填寫。

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