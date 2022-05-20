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    新北啟動「分群照護」 依年齡層及有無慢性病分3類

    新北居家照護啟動高度、優先及一般分群照護。（新北市政府衛生局提供）

    新北居家照護啟動高度、優先及一般分群照護。（新北市政府衛生局提供）

    2022/05/20 17:06

    〔記者周湘芸／新北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，新北市長侯友宜今天召開記者會宣布，即日起到下週都是疫情相對高點，居家照護將啟動高度、優先及一般分群照護，依不同年齡層及是否有慢性病區別主要照顧作為，減輕醫療量能負擔。

    侯友宜說，新北市今天新增2萬3704人確診、居家隔離4萬3726人、居家照護11萬6060人，以7日平均數來看，5月14日2萬例至今一直微幅上升，現在到下週都是相對高點，要持續做好準備，現已盤點醫療量能，專責病房有2234床、空床率31％，居家檢疫所2177床、空床率51％。

    他說，居家照顧累計收治26萬49人，基層診所也協助承擔30％量能，面對現階段確診數都能做好準備。

    侯友宜指出，為保全醫療量能，即日起啟動居家照護分群照護，其中，高度照護對象為80歲以上長者，立即啟動遠距醫療、用藥評估、電話關懷、必要時啟動綠色通道；優先照護對象為69歲到79歲、12歲以下、多重慢性病者，會及早給藥、積極追蹤、適時關懷、必要時啟動綠色通道；一般照護為12歲至64歲無多重慢性病者，採健康管理及雙向回報，有症狀安排遠距醫療。

    侯友宜說，這2年多來與中央防疫一條心，他秉持盡量溝通解決問題，將站在第一線看到的問題反應給中央，最關鍵的就是傳染病通報系統，昨天雙方總算有充分溝通，這是好的開始。

    另外，侯友宜指出，新北市533家醫療院所即日起開放預約BNT疫苗接種，5至18歲5月25日起施打，學生也安排入校接種；18歲以上成人疫苗則於23日起開放施打。

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    新北市533家醫療院所即日起開放預約BNT疫苗接種。（新北市政府衛生局提供）

    新北市533家醫療院所即日起開放預約BNT疫苗接種。（新北市政府衛生局提供）

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