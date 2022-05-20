台東+650 師生確診再增116人

台東今天新增650例本土確診。（台東縣政府提供）

2022/05/20 17:34

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣今天新增650例本土確診， 576人戶籍或居住地在台東、74名為外縣市醫院通報，累計確診6281例，現管接觸者人數3005人。為守護師生安全，台東縣高級中等以下學校（含公幼）23日起暫停實體課程，縣長饒慶鈴也再次呼籲民眾踴躍預約施打疫苗，保護自己及家人健康。

機構群聚方面，衛生局指出，身障機構今天新增3案，都是接觸者隔離期間陰轉陽，已累計10例，員工4名、院童6名。兒少安置機構群聚，今天沒有新增案例，接觸者11人今天解除隔離，解除列管。另外5間養護機構群聚，今天總共新增11例，已累計確診232名，員工65名、住民167名。2間監所群聚則新增1工作人員確診，是家庭群聚關聯案，已完成監內接觸者採檢與匡列分區隔離，累計確診為48例，員工9名、收容人39人，相關單位持續列管，提供相關快篩試劑及防護物資。至於校園新增確診104生、12師，累計共1151生、130師確診。

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確診個案劇增，衛生局為強化及保全全縣收治醫療量能，日前邀集轄內各醫院院長及東區傳染病防治醫療網指揮官視訊研討個案分流收治原則，達成共識，全力防堵疫情。

衛生局說，疫情持續升溫，為避免部分醫院超量收治量能癱瘓，針對相關中、重症個案訂定醫院收治原則，婦兒科中症個案由台東基督醫院收治，70歲以上需住院個案由衛福部台東醫院收治，台北榮民總醫院台東分院支援部東胸腔科，重症個案則由台東馬偕醫院收治。

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