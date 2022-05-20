高雄龍舟賽照辦 明天點睛下水

林園龍舟賽隊伍在汕尾漁港秣馬厲兵，盼能爭取佳績。（記者洪臣宏攝）

2022/05/20 18:23

〔記者洪臣宏／高雄報導〕疫情持續飆升，疫情最嚴重新北、台北市尚未宣布停辦龍舟賽，高雄市龍舟賽也傾向繼續舉辦，林園區明天將舉辦點睛科儀，正式開放練習。有隊伍參賽意願強烈，但擔心因居隔選手不足，區公所鬆口，不排除只要能湊成18人就可以參賽。

高雄龍舟賽分兩處舉行，愛河龍舟賽今年以「高雄龍舟玩很大」為主題；傳統龍舟賽「龍躍林園」則在林園區中芸漁港比賽，排定6月3日至5日3天舉辦，4日夜間舉辦開幕儀式。

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林園區公所表示，今年有社男組24隊、社女組8隊及公教組11隊，共43隊參賽，因應疫情嚴峻，今年取消國中組及工廠機關組，並取消國中生的社團表演，規定必須打2劑疫苗並滿14天才能參賽。

龍舟賽規定每隊20名選手，但在日前領隊會議中，有隊伍擔心武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）高峰即將來臨，若有選手居隔可能湊不足參賽人數，建議能將參賽人數放寬至18人，就算要跟20人的隊伍比賽，也願意放手一搏。

林園區區長陳興發表示，划龍舟為民俗體育活動，不像其它體育活動限制嚴格，不排除將參賽人數降至18人，讓大家都能正常生活，享受過節氣氛；他說，今年龍舟賽、包粽子比賽隊伍都減少，但增加泰國、越南新住民「異國米食文化展」，開幕夜還有煙火瀑布，另有生態教育、陸上行舟、版畫拓印等有趣活動，歡迎到林園作客。

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