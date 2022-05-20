家長稱國小孩子確診康復遭拒收 補習班：只要求出具相關證明

補習班業者遭投訴，對確診康復的學童復課態度不佳，業者回應沒有此事。（記者王善嬿攝）

2022/05/20 17:09

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市一名國小學生家長投訴，就讀國小的孩子4月中因PCR篩檢確診，在醫院接受11天治療、返家9天自主管理，5月初經詢問衛生局後返校上課，也恢復到嘉義市童心園文理短期補習班上課後安親班，不料安親班以不讓確診過孩子上課等理由，致電通知家長將孩子帶回，拒絕其入班復課。家長痛批，補習班收了學費，孩子確診停課期間未致電關心病況、後續補課作為，康復後未事先溝通就拒絕讓孩子復課，有歧視確診者之嫌，甚至涉嫌在通知其他家長時透露孩子就讀學校、班級資料，身為教育者卻做最壞的示範。

「沒有拒收、歧視確診孩子。」童心園文理短期補習班蔡姓主任今受訪強調，依照政府規定，孩子復課時需出示篩檢陰性、出院證明等資料，當時只是提醒家長出具相關證明，但家長卻無法接受，昨晚接獲市府教育處通知，也向家長再度說明，並表示4月學費全額退款，蔡主任還說，該名學童確診後，該年級班級都在學校做篩檢，她沒有接觸學校，無從將其個資再傳給其他家長，很冤枉。

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嘉義市府教育處社會教育科長林淑華表示，依傳染病防治法第12條規定，政府機關（構）、民間團體、事業或個人不得拒絕傳染病病人就學、工作、安養、居住或予其他不公平之待遇。但經主管機關基於傳染病防治需要限制者，不在此限。接獲家長反映後已請補習班加強、妥適與家長溝通，教育處會持續追蹤了解，如補習班確有拒絕病人就學情形，將依法開罰。

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