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    澎湖+98！校園疫情持續延燒 下週停課成消長關鍵

    澎湖各級學校下週停課，改採線上教學。（記者劉禹慶攝）

    澎湖各級學校下週停課，改採線上教學。（記者劉禹慶攝）

    2022/05/20 16:38

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今天公布新增98例確診，累積達1181例，雖然單日確診數由3位數降到2位數，但校園傳播鏈持續延燒，其中20例為學生，含澎湖科大學8例、馬高1例、澎水1例、國中小（含幼兒園）10例，下週全面停課成為本土確診消長的關鍵。

    根據澎湖縣政府資料顯示，新增的98起案例，僅2例為非澎湖籍。1例收治於三軍總醫院，2例收治於集中檢疫所，其餘95例居家照護。確診案例中，以20至29歲年齡層最多，計26人，年紀最小的是1歲女童。年紀最長的是87歲女性，兩人都是輕症，居家照護。

    澎科大再增8例，累積確診案例破百，佔澎湖總確診人數1成，比例相當高，下週起遠距教學到期末，看看能否遏阻這條校園傳播鏈。馬公高中與澎湖海事水產職業學校也各增1例，與澎湖縣國中小學同步，23日起到27日停課一週，線上教學。國中小學生（含幼兒園）新增10例確診案例，分別為耕讀幼兒園、馬公國小、石泉國小、東衛國小、文光國中、中正國中、中山國小、湖西國小各1例、中興國小2例。

    截至昨天（19日），澎湖尚有18校33班停課，包括馬高5班、澎水3班、國中（白沙、馬公）2所3班、國小（中山、馬公、文澳、五德、講美、中興、湖西、石泉）8所15班、幼兒園（吉貝分班、耕讀幼兒園、馬市幼澎南分班、中正附幼、白沙鄉立幼兒園、五德社區公共托育家園）6所7班。

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