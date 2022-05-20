林右昌宣布：孕婦及新生兒丶0到12歲孩子 各發5劑丶3劑快篩試劑

基隆市長林右昌今日宣布，針對孕婦（持有媽媽手冊）、新生兒將發放5劑快篩試劑，0到12歲的孩子發放3劑快篩試劑。（圖為基隆市政府提供）

2022/05/20 15:54

〔記者俞肇福／基隆報導〕中央流行疫情指揮中心公布基隆市今天確診人數2045例，基隆市長林右昌今日宣布，針對孕婦（持有媽媽手冊）、新生兒將發放5劑快篩試劑，0到12歲的孩子發放3劑快篩試劑；他強調，讓有孩子的家庭可以使用快篩試劑，監測家庭成員的健康狀況，避免家庭群聚，共同守護孩子的健康。

林右昌說明，根據防疫與傳染病專家的建議，家庭內群聚感染是孩童染疫最重要的原因，因此保護孩子最好的方式除了家庭成人完成3劑疫苗接種外，就是使用快篩試劑監測家庭成員的健康狀況。

請繼續往下閱讀...

林右昌表示，他也了解市民對快篩試劑有很大的期待與需求，所以一直用盡方法在努力，現在終於突破萬難自行購得10萬劑快篩試劑。考量12歲以下的孩童還沒打疫苗，因此決定將這個寶貴資源優先提供分配給12～0歲孩童、新生兒以及懷孕媽媽使用。12～0歲配發3劑，新生兒與懷孕媽媽發5劑。

林右昌指出，市政府今天上午已經透過教育處將快篩試劑配發給基隆市公私立小學，今天有到校上課的學生直接領取3劑快篩試劑帶回家使用，沒到校的學生，則請家長下週到學校領取。統計基隆市小學有15022名學生，0至7歲有18081人，合計33103人，這部份總計將發送99243劑快篩試劑。而領有媽媽手冊的懷孕婦女以及新生兒，從5月23日至5月31日止，可以憑媽媽手冊或新生兒出生證明在報户口時，到各區戶政事務所領取。

他強調，此次快篩劑的發放，希望讓家長可以監測家中成員的健康狀況，如有症狀或是疑慮就可以運用它，家長可以用來幫孩子檢測，自己也可以使用。

基隆市長林右昌今日宣布，針對孕婦（持有媽媽手冊）、新生兒將發放5劑快篩試劑，0到12歲的孩子發放3劑快篩試劑；圖為基隆市小學生領取3劑快篩試劑。（圖為基隆市政府提供）

基隆市長林右昌宣布，基隆市政府自行採購快篩試劑10萬劑，將發給懷孕媽媽、新生兒5劑快篩試劑，0到12歲將獲得3劑快篩試劑。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法