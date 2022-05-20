視察防疫關懷包快易通 蔡英文：重要目標是降低致死率

蔡英文總統（左4）由桃園市長鄭文燦（右3）陪同，視察桃園市防疫關懷包快易通服務。（桃園市政府提供）

2022/05/20 15:36

〔記者周敏鴻／桃園報導〕蔡英文總統下午由桃園市長鄭文燦陪同，前往八德區興仁市民活動中心視察「防疫關懷包快易通」服務，她強調，台灣正處於武漢肺炎疫情（新型冠狀病毒病，COVID-19）關鍵時刻，政府現階段最重要的目標就是降低致死率，務須做好持續滿足PCR採檢量能、結合政府與民間力量給予確診者最大支持、提高兒童醫療量能、提升疫苗涵蓋率等4大工作。

視察八德區公所發放防疫關懷包的作業方式後，蔡英文盛讚井然有序、有效率，她說，面對疫情的重要工作之一，就是持續滿足PCR採檢量能，以桃園市為例，目前已有9處社區採檢站開設「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」，提供完善服務；中央政府除在北北基桃增設8處大型採檢站外，另協調三軍總醫院，將於21日在松山機場的大客車停車場再增設一處採檢站。

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蔡英文說，政府與民間也應持續設立關懷中心給予確診者更大支持，讓確診者能快速得到協助、減少不安；政府為了提高兒童醫療的量能，除已協調108家醫院設立兒童就醫綠色通道以確保兒童就醫權益外，也添購疫苗並已陸續到貨，滿足兒童接種疫苗的需求，政府也將協調全國兒童醫院、醫學中心、重度急救責任醫院等，再加開100張專責病床，讓收治6歲以下兒童的病床總數達到750張；另，政府也將持續提升疫苗涵蓋率，提升民眾的保護力。

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