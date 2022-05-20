議員質疑台南爐碴未清零勿包庇 環保局：全國最快完成清理

南市環保局表示，南市以全國最快的速度將學甲農地非法使用的爐碴清理完成。（圖由南市環保局提供）

2022/05/20 15:14

〔記者蔡文居／台南報導〕針對學甲爐碴案，南市議員林燕祝今天質疑南市府至今清理不到10萬噸，7年清理不到1/2的量，台南爐碴未清零」她希望市長黃偉哲拿出魄力解決爐碴殘留台南土地上的問題，不要包庇，以洗刷台南爐碴城市的污名。

南市環保局表示，學甲工業用地計有5處，目前已有2處已完成挖除，挖除數量分別為3萬8000多噸及5600多噸，其餘3處工業用地也後續處理。南市以全國最快的速度將學甲農地非法使用的爐碴清理完成，另其他非法棄置案，均積極透過環檢警結盟查察不法情事，如經查獲一律依法送司法機關偵辦，依法嚴懲、絕不寬貸。

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林燕祝表示，她最早在2015年即針對學甲區爐碴案提出質詢，爐碴案件發生至今，監委查出學甲工業用地爐碴填埋量超過28萬公噸，但市府至今清理不到10萬噸。

她表示，根據監委的調查，台南市學甲區農業用地及工業用地遭填埋大量爐碴案件，在大灣段農業用地填埋面積為1.274公頃、填埋量超過4萬3000公噸；而興業段工業用地填埋面積為4.3462公頃、填埋量超過28萬公噸，可見市府清理爐碴的速度緩不濟急，且缺乏誠意及效率。

環保局表示，市長黃偉哲自上任以來積極面對與處理學甲爐碴案，環保局也主動函送地檢署偵辦。其中學甲一案，清理期2.5個月，計清理4萬3000餘公噸，並二次邀集南市議會、環保署、市政府農業局及地政局等單位至現場查證，結果均低於土壤污染監測標準，認定全案改善完成，是全國第 一個完成非法堆置爐碴場址清除的縣市。

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