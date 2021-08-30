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    台南學甲國有地疑被埋爐碴 再取樣檢驗

    立委陳椒華（中左）今天（30日）找來經濟部工業局、國產署南區分署、環保署南區稽查大隊和南市環保局現勘學甲工業區內的一處國有地，再次開挖取樣檢驗，國產署南區分署長黃莉莉（中右）說明保護土地立場。（記者楊金城攝）

    立委陳椒華（中左）今天（30日）找來經濟部工業局、國產署南區分署、環保署南區稽查大隊和南市環保局現勘學甲工業區內的一處國有地，再次開挖取樣檢驗，國產署南區分署長黃莉莉（中右）說明保護土地立場。（記者楊金城攝）

    2021/08/30 18:08

    〔記者楊金城／台南報導〕位在台南學甲工業區興業段804-2號的2分多地國有地，疑遭人違法掩埋爐碴，立委陳椒華今（30）日找來經濟部工業局、國產署南區分署、環保署南區稽查大隊和南市環保局現勘，再次開挖取樣檢驗，要求追究不法。

    南市環保局回應說，學甲工業區國有地使用「爐碴再利用產品」一案，環保局曾在去年9月30日會同台南地檢署開挖採樣檢驗TCLP，均未超出管制標準值，目前由南檢偵辦中。

    環保局說，後續如確認違規使用爐碴再利用產品（爐石粒料），環保局將要求行為人進行清理，並請國有財產署依法要求佔用人返還土地並求償。

    學甲爐碴違法掩埋案在前年4月檢舉後，遲無下文，直到去年8月才引起外界注目，南檢指揮查辦，學甲大灣段農地部分清理4萬3千多公噸掩埋物完畢，土壤採樣檢測結果也遠低於土壤監測標準。

    另檢舉位在學甲工業區的私人土地和國有地計3筆土地，也由檢方指揮環保單位在去年9月採樣檢驗。其中1筆私有地因掩埋深度不符規定，近日進行清理。

    陳椒華痛批環保稽查單位在地方檢舉後，遲了1年多才由檢方要求進行採樣調查，陳椒華說，環保署南區稽查總隊、南市環保局有如「環保警察」，但對爐碴案調查態度卻是如此，1年來仍原地打轉，「全台類似非法掩埋案如果都這樣處理，我們的土地就完蛋了。」

    陳椒華要求國產署南區分署今天在這處國有地再次對地下水、爐石粒料採樣檢驗；環保署南區第2稽查隊長張輝川說，爐碴再利用產品（爐石粒料）在2015年前並無管制規範，被檢舉處如無明顯違法如露出地表，難以檢舉就開挖取樣，而去年9月的取樣檢驗結果均未超出管制標準值。

    環保局也說，去年至今進行4次地下水質採樣監測，8項重金屬皆低於地下水污染監測標準，未來將持續於枯、豐水期進行監測追蹤。而學甲案所有採樣檢測數據均公開在環保局網站。

    這處國有地是抵稅地，成為國有地後，地面卻被人鋪上水泥鋪面，地下疑掩埋爐石粒料，國產署南區分署長黃莉莉坦言國有地管理無法周全，她強調，地下是否被掩埋廢棄物，尊重環檢所檢驗後再作處理。

    學甲工業區內的2分多地國有地，從地下水監測井再採樣檢驗。（記者楊金城攝）

    學甲工業區內的2分多地國有地，從地下水監測井再採樣檢驗。（記者楊金城攝）

    學甲工業區內的2分多地國有地，被人舖上水泥舖面，國產署南區分署再開挖採樣檢驗。（記者楊金城攝）

    學甲工業區內的2分多地國有地，被人舖上水泥舖面，國產署南區分署再開挖採樣檢驗。（記者楊金城攝）

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