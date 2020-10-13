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    學甲爐碴案清運「開直播」 南市環保局：共同監督

    針對學甲爐碴案清運現況，即日起南市環保局「開直播」，全程公開現場清理情形，邀民眾共同監督。（記者王姝琇翻攝）

    針對學甲爐碴案清運現況，即日起南市環保局「開直播」，全程公開現場清理情形，邀民眾共同監督。（記者王姝琇翻攝）

    2020/10/13 12:33

    〔記者王姝琇／台南報導〕各界關切的學甲爐碴案，南市環保局以優先清除爐碴，盡速恢復農地原有功能與地力條件為處理目標。明祥馨公司9月4日開始清理以來，環保局每天派員稽查管控清理進度，累計至10月12日止，已清出爐碴粒料8700公噸。此外，自10月12日起直播現場清理狀況，邀民眾共同監督清理過程。

    環保局表示，現場清理直播畫面提供多個視角，透過網路民眾可以清楚看見挖土機鏟挖的一舉一動、一旁等待載運的大貨車，及周邊環境狀況；直播連結只要進入台南市環保局官網，於環保快訊中點選學甲農地爐碴清運進度即可。另外，同一畫面下方的相關檔案，則有學甲農地清運日誌，點入即可掌握最新進度。

    環保局強調，原本明祥馨公司是提送為期2年的清理計畫，環保局評估後嚴格要求在最短時間處完成，必須於180個工作天內清運完畢。環保局也再次重申，學甲爐碴案雖發生於早年，但環保局是權責機關，職責所在一定會以嚴肅、積極的態度去處理，更會要求業做好防護措施，杜絕二次污染。

    2015年學甲爐碴事件首次爆發後，農政相關單位當時即已封存所有可能受污染的稻穀，同時也抽樣檢驗重金屬含量，鎘、汞、鉛均未檢驗出來，其餘的重金屬量也都低於國內外農產品背景值。相關資訊可見農委會農糧署網站農業新聞。環保局呼籲，勿將歷史資料或不同時空地點的照片移花接木，以訛傳訛傷害農民。

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