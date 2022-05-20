北市二殯二期工程上梁 藍世聰：明年拆一殯、蓋富德新塔

台北市長柯文哲（中）、副市長黃珊珊（左1）及北市民政局長藍世聰，出席參加第二殯儀館二期工程上梁典禮。（台北市政府提供）

2022/05/20 12:29

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府今日舉行第二殯儀館二期整建工程新大樓上樑典禮，由市長柯文哲親自主持，柯指出，二期工程預計明年4月完工、7月試營運、9月正式營運；出席上梁典禮的北市民政局長藍世聰提到，二殯工程完工後，就是一殯拆除日子，同時明年編列預算興建富德靈骨塔新塔，同時優先拆遷富德公墓，以在地需求為主。

二殯於1979年興建，是大台北最重要的治喪場所，北市府在2016年完成二殯一期大樓工程，接續進行二期工程。北市殯葬管理處指出，二期新大樓為地下4層、地上5層，設有17間禮廳，並提供390格汽車位及385格機車位的地下停車場。

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殯葬處上午舉行二期新大樓上樑典禮，柯文哲致詞表示，這幾年北市人口老化、死亡人口增加，二殯過去設施不敷使用，因此重新整建空間同時為了一殯除役做準備。二期新大樓為黃金級綠建築，蓋完將是公園化、綠地化，改變殯儀館鄰避設施的刻板印象。

柯文哲指出，二期工程還新建一條聯外道路、從芳蘭路進出，以紓解二殯交通壅塞，他也發現市民對於環保葬接受度相當高，去年就有6、7千人，還有電子輓聯，顯示市民能夠接受對新事物，國家進步來自全體國民，這對國家長期發展有利。

柯文哲說，二期工程原本想在他卸任前完工，但遇到疫情缺工缺料、物價上漲，因此一堆工程延遲，二期工程預計明年4月完工、7月試營運，後面還要做三期工程及黎元大樓；他強調，市政一棒接一棒，後面還有很多要做，繼任的市長要繼續努力。

負責簡報的藍世聰表示，他上任時市長交代兩個任務，包括一殯拆除、興建新靈骨塔，讓他壓力之大。明年二殯二期工程完成之後，就是一殯拆除日子，而新靈骨塔已進入設計規劃，明年也要編預算施作，感謝在地里長支持，他強調這過程少有大型抗爭，都是經過溝通協調。

至於二殯二期新大樓樣貌，藍世聰指出，新大樓有一座公園，還有以「風‧啟-永恆之愛」為主題的公共藝術，民眾在公園跟親人對話，還會打造多功能水池、藝術梁柱，若法規許可，大樓將使用彩繪玻璃，營造像是飯店的大廳，未來參加公祭民眾也不用擠在走廊，環境開闊。

藍世聰說，像是使用率不高的甲級廳，也要開放作為演講廳、展示廳，二期工程完成後，未來還有第三期工程要做包括興建一座新的立體火化場，已經都預留空間給下任市長規劃。

台北市第二殯儀館二期工程新大樓，為地上5層、地下4層並附設地下停車場，預計明年4月完工。（記者蔡亞樺翻攝）

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