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    彰化和美全民運動館一期工程 力拚年底前上網招標

    彰化縣和美鎮全民運動館一期工程力拚年底上網招標，將有游泳池與200公尺田徑場。（彰化縣政府提供）

    彰化縣和美鎮全民運動館一期工程力拚年底上網招標，將有游泳池與200公尺田徑場。（彰化縣政府提供）

    2022/05/19 20:05

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕和美人運動太難？彰化縣和美鎮長期以來欠缺運動設施，各界期待的全民運動館工程卻不見進度；對此，縣府表示，全民館主體建築預計今年11月上網招標，聯外道路將會優先完成西興路拓寬工程，力拚2026年委外營運！

    縣府教育處表示，和美全民館工程共規劃兩期進行，第一期主體建築佔地約2公頃，預計設置含SPA的室內游泳池、羽球場、籃球場、桌球室、體適能中心、全齡體能訓練場，以及戶外200米田徑場設施，還有戶外停車場；第二期則將視地方需求再行研議。

    縣府工務處長林漢斌指出，和美全民館一期工程已進入細部計畫，預計在今年11月上網招標，如果進度順利，就會提早進入招標作業；今天則是舉行聯外道路說明會，會優先完成西興路拓寬，將原本只有5米道路拓寬為13米道路，以利對外進出。

    縣議員賴清美表示，和美人等全民館已經等很久了，因為彰化市、員林市都有了，身為全縣人口第3名的和美鎮卻沒有，實在不公平，希望能夠儘速動工，同時做好聯外交通，未來也能比照彰北、彰南運動中心，給予和美、線西與伸港的居民都有優惠措施。

    和美鎮民代表周君綾指出，和美人真得很需要運動設施，她也樂觀其成，這是彰化縣第3座全民館，縣府應該加快興建速度，不要讓和美人等太久。

    和美鎮長阮厚爵強調，鎮公所全力支持全民館工程，全民館預定地在和美與伸港、線西交界處，佔地約為3.5公頃，其中約有2公頃土地，原為和美鎮第24公墓，在完成公墓遷葬後，全數都無償提供縣府使用，縣府也已完成地目變更為特定目的事業用地。

    彰化和美全民運動館工程力拚年底上網招標，對外交通將優先拓寬西興路。（彰化縣政府提供）

    彰化和美全民運動館工程力拚年底上網招標，對外交通將優先拓寬西興路。（彰化縣政府提供）

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