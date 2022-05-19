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    高中職完全免試入學放榜 總錄取率88.45％

    111學年度高級中等學校試辦「學習區完全免試入學」今日放榜，總錄取率為88.45％。（記者林曉雲攝）

    111學年度高級中等學校試辦「學習區完全免試入學」今日放榜，總錄取率為88.45％。（記者林曉雲攝）

    2022/05/19 17:53

    〔記者林曉雲／台北報導〕111學年度高級中等學校試辦「學習區完全免試入學」今日放榜，122所公私立高中職搶先招收學生，總計有8023名學生報名，錄取7096人，總錄取率為88.45％。

    教育部國教署高中職組組長張永傑說明，國立台灣海洋大學附屬基隆海事高中、國立基隆商工、國立南投高商、國立仁愛高農、國立水里商工、國立後壁高中、國立新營高工、國立埔里高工、國立暨南國際大學附中等9校，將於辦理撕榜作業後公告錄取結果。

    教育部提醒錄取學生，報到前可利用學校網站招生宣導專區查詢，並於6月16日依簡章規定時間完成報到手續，以確保個人權益。

    今年單點型學校有50校，區域型計有基隆區、南投一區、南投二區、嘉義區、台南四區、高市六區、屏東區、台東區、花蓮區、連江區及澎湖區等11區域、72校，總計122所公私立學校參與，其入學方式包含單一學校單一科別志願及單一學校多群多科志願。

    教育部說明，為逐步實現12年國教「全面免試，就近入學」目標，111學年度擴大試辦高級中等學校學習區完全免試入學，在110學年度原有90校基礎下，邀請多所私立學校以單點方式辦理完全免試入學，後續將視111學年度各單點及區域學校試辦情形，逐步擴大辦理學習區完全免試入學，並穩健落實完全免試入學管道政策目標。

    張永傑表示，完全免試入學管道登記報名人數未達招生人數時，全部錄取；如報名人數大於各校核定招收完全免試入學人數者，參考各就學區免試入學作業要點超額比序項目及順序，經適當比序後錄取；如比序後仍有同分者，則以增額錄取核定招生名額5％為原則，如有招生缺額，可流用至現行就學區免試入學招生名額。

    教育部說明，完全免試入學管道不採計國中教育會考成績，但採用條件式發放入獎學金制度，完全免試入學學生仍應參加國中教育會考，透過國中教育會考之學力檢定機制，確知學力狀況。

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