基隆完全免試入學今天放榜 總錄取率93.12％

111學年度基隆區完全免試入學今天（19日）公告放榜結果，參加完全免試入學的學生，從今天早上11時起，至各招生學校網站查詢錄取結果。 圖為參加基隆區完全免試入學的學生，參加國立基隆商工撕榜單作業。（圖為基隆市教育處提供）

2022/05/19 12:42

〔記者俞肇福／基隆報導〕111學年度基隆區完全免試入學今天（19日）公告放榜結果，參加完全免試入學的學生，從今天早上11時起，至各招生學校網站查詢錄取結果。

基隆市政府教育處表示，111學年度基隆區試辦完全免試入學的高級中等學校，有12所公、私立學校參與，錄取方式以單一學校、單一科別志願、放榜分發；另外，國立基隆商工及國立海大附中採撕榜方式辦理分發。今年報名學生總計有1193人，錄取人數計有1111人，總錄取率為93.12%。

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基隆市政府教育處提醒完全免試入學錄取的學生，可以在報到前利用基隆市12年基本國教資訊網，查詢相關錄取學校資訊，對學校課程特色及未來進路可以有更進一步的認識，錄取的學生請在6月16日上午9時至11時到各招生學校完成報到手續，以確保個人權益。

基隆市教育處杜國正處長表示，完全免試入學管道不採計國中會考成績，報名人數未超過招生人數，全部錄取，可以有效舒緩國中生升學壓力，落實國中教學正常化及促進多元學習，並可以導引國中生就近在地入學。

教育處指出，參加完全免試入學管道的學生如果撕榜單不成，學生們還有基隆市優先免試入學及基北區免試入學等管道可以選擇，各國中學校將於5月30日起陸續受理應屆畢業生集體報名，優先免試入學將於6月17日12時公告錄取名單，基北區免試入學則於7月12日11時公告錄取名單。

111學年度基隆區完全免試入學今天（19日）公告放榜結果，參加完全免試入學的學生，從今天早上11時起，至各招生學校網站查詢錄取結果。 圖為參加基隆區完全免試入學的學生，參加國立基隆商工、國立海大附中撕榜單作業後，過程全程錄影以昭公信。（圖為基隆市教育處提供）

111學年度基隆區完全免試入學日前舉行撕榜單作業，今天（19日）公告放榜結果，參加完全免試入學的學生，從今天早上11時起，至各招生學校網站查詢錄取結果。 圖為參加基隆區完全免試入學的學生，參加國立基隆商工、海大附中的撕榜單作業。（圖為基隆市教育處提供）

111學年度基隆區完全免試入學今天（19日）公告放榜結果，參加完全免試入學的學生，從今天早上11時起，至各招生學校網站查詢錄取結果。 圖為參加基隆區完全免試入學的學生，參加國立基隆商工撕榜單作業。（圖為基隆市教育處提供）

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