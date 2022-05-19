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    高鐵基地「斜斜設置」引地方反彈 宜蘭壯圍鄉盼擴大徵收

    高鐵基地預計設在壯圍鄉美福村。（記者蔡昀容攝）

    高鐵基地預計設在壯圍鄉美福村。（記者蔡昀容攝）

    2022/05/19 16:25

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕高鐵宜蘭站規劃在宜蘭壯圍鄉美福村，設置約10公頃的高鐵基地，引起地方反彈，認為長條型斜角規劃，會導致農地破碎，阻斷水路和農路，盼附近53公頃農地全納入高鐵特區，規劃住宅區、商業區，才有助地方發展。宜蘭縣長林姿妙表示，會將各鄉鎮市意見，積極傳遞給中央。

    高鐵延伸宜蘭案，據鐵道局初步規劃，路線長59.3公里，經費約1880億元，宜蘭端的宜蘭站，設於宜蘭市縣政中心以南350公尺，待計畫核定後，預估11年完工。

    宜蘭縣議會今天進行專題報告，對於高鐵議題，多名議員踴躍發言，議員林棋山要求，縣府要有自己的主張，應針對高鐵路線、週邊道路和規劃，積極向中央表達意見，達到效益最大化，否則待中央核定，地方有意見也難改變，別讓錯誤決策，浪費掉徵收來的農地、民房。

    壯圍鄉議員黃建勇反映，高鐵特區位在宜蘭市，但高鐵基地（車輛維修、調度用）設在壯圍美福，斜角設置，導致附近農地零散破碎，切斷數條農路、農田排水溝，不少住戶是親戚關係，維修廠一設，也會打斷他們的生活場域，壯圍人承受維修廠噪音等問題，卻未納入特區，未獲適當規劃和配置，並不公平。

    壯圍鄉長沈清山受訪時也表示，地主抱怨，原本四四方方的土地，長條型維修廠「斜斜的」一設下去，旁邊農地變三角形，難以利用或耕作；公所希望中央，將維修廠附近共53公頃農地，都納入高鐵特區規劃，做好高鐵基地、住宅區、綠地、觀光發展（如親水環境設施、鐵道博物館）等配置，才能均衡城鄉發展。

    縣府秘書長林茂盛回應，縣府一直都有與鐵道局開會，不過高鐵路線、特定區、用地取得方式等，目前還在規劃和評估，會持續與中央開會，將地方意見提出。

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