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    衛福部玉里醫院爆群聚375人染疫 花縣衛生局：疫情已收斂

    衛福部玉里醫院院長王作民說明。（玉里醫院提供）

    衛福部玉里醫院院長王作民說明。（玉里醫院提供）

    2022/05/19 16:42

    首次上稿：14:23
    更新時間：16:42

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕全台規模最大的精神專科教學醫院衛福部玉里醫院，傳出院民群聚感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），院長王作仁說，含住民及醫護、行政人員共375人染疫，其中重症1人已轉院花蓮慈濟醫院治療，其餘多為輕症，目前各院區採就地分艙分流治療。花蓮縣衛生局長朱家祥也說，玉里醫院專收精神疾病個案，防疫配合度比較困難，「請社會各界給玉里醫院團隊多一點支持鼓勵」！他說，經積極感染控制，本週染疫人數已收斂。

    衛福部玉里醫院上午一度被民眾爆料「確診超過千人」，院長王作民今天下午受訪時澄清，他說，醫院目前住民約2200多人，99%以上打完3劑疫苗，迄今受感染住民累計323人，另有醫護、行政人員累計52人，其中1人因原本就有多重慢性病而引發重症，已轉送花蓮慈濟醫院專責病房進一步治療中，部份中症患者收治玉里醫院家醫科病房，其餘都是輕症或無症狀；因個案多為「思覺失調症」患者，符合CDC高風險個案的規定，均立即開立口服抗病毒藥物給住民服用，院方也已向住民家屬說明並取得諒解。

    王作民說，4月以後社區感染風險大增，雖然已經非常努力防堵，還是碰到狀況，上月中旬即提前啟動各院區就地分艙分流治療，比如本來就在急診服務的醫護，就在急診繼續照顧；在病房的醫護就在病房照顧。他說，十分感謝玉里醫院的同仁一起努力照顧病人，看著醫護全副武裝穿著防護衣他也十分心疼，「照顧一般病人已很辛苦，但照顧染疫的精神病人更辛苦」，所以目前人力較吃緊，如有需要會再請求協助；目前也提供員工充足的快篩試劑、每週篩檢一次。

    花蓮縣衛生局長朱家祥說，玉里醫院從出現第一起確診個案後，與衛生局保持密切聯繫合作，其中萬寧院區住民532人有291人確診，比例54.7％，等於一半住民感染，並有1/4的工作人員計25人染疫，確診最高峰是5月11日。他認為，玉里醫院收治病人都是慢性精神病人，防疫配合度比較困難，盼社會各界「給玉里醫院團隊多一點支持和鼓勵」，目前醫院已爭取早日替住民接種第2劑疫苗追加劑（第4劑）。

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    衛福部玉里醫院萬寧院區目前染疫人數較多，各院區採就地收治、分艙分流治療。（記者花孟璟攝）

    衛福部玉里醫院萬寧院區目前染疫人數較多，各院區採就地收治、分艙分流治療。（記者花孟璟攝）

    衛福部玉里醫院溪口院區。（資料照）

    衛福部玉里醫院溪口院區。（資料照）

    衛福部玉里醫院祥和院區。（記者花孟璟攝）

    衛福部玉里醫院祥和院區。（記者花孟璟攝）

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