兒童燒退了就沒事？ 李秉穎：退燒24小時才叫退燒

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今（19日）指出，許多家長有「退燒了就沒事」的迷思，事實上「退燒24小時才叫退燒！」（記者邱芷柔翻攝）

2022/05/19 11:21

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續增溫，國內接連出現兩起確診兒童死亡個案，引發家長憂慮，對此衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今（19日）指出，許多家長有「退燒了就沒事」的迷思，事實上「退燒24小時才叫退燒！」，他也強調，兒童染疫後重症死亡率雖遠低於成人，但染疫後仍有風險，因此還是要接種疫苗。

李秉穎今天接受廣播節目《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，對於中和、基隆2歲男童死亡案例病程進展快速，即使動用抗病毒藥物仍出現憾事，讓各界詫異也引發家長憂慮，疫情下無所適從的家長應該要怎麼做？

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李秉穎認為，雖然各國數據均顯示兒童染疫後的重症死亡率仍是遠低於成人，但確診兒童發生腦炎的機率比成人高，這可能與兒童腦部發育較不成熟有關，病毒較容易入侵腦部而引起腦炎，當腦炎發作時就會出現猛爆性的進展，往往想要救都來不及。

以基隆2歲童染疫高燒逾42度為例，李秉穎說，雖然發燒是一種身體的保護機制，但人體有調節體溫的系統，高燒到42度是一般感染症不會出現的現象，燒到42度顯示腦部調控功能已經失效，控制心跳、血管的系統都遭破壞時，即使在確診當下給予抗病毒藥物，也不一定能夠挽回。

李秉穎強調，「退燒24小時才叫退燒」，感染當中會有燒退、燒退的情形，退燒後的24小時內都要持續觀察。疫情下接種疫苗預防重症死亡，仍是相當重要的是。

對於近日確診死亡個案持續增加，其中不乏打滿3劑疫苗的個案。李秉穎表示，死亡高峰會在流行高峰後出現，全世界都是如此，和國際死亡率，目前台灣並沒有出現所謂的「超額死亡」。他重申打疫苗的重要，疫苗雖沒有100%保護力，即使預防感染的能力下降，但對於預防重症效果仍會維持相當水準。

李秉穎進一步說明，重症死亡的預防跟疫苗引起的T細胞反應有關，跟抗體無關，因此即使抗體下降，對於預防重症死亡的效果仍在。所謂預防重症的保護率約是80%、90%，因此打了三劑仍會有10-20%的人有重症死亡風險。

他也提到，要將重症死亡率壓到最低，除了鼓勵民眾踴躍接種疫苗，還要及時給予口服抗病毒藥物，對於高風險族群一旦確診，越早治療越好，「第一天用會比第二天用效果更好」不過他也提醒，輝瑞抗病毒口服藥物很大的缺點是和許多藥物有交互作用，因此仍要經過醫師評估後再服用。

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