金門建功嶼越夜越美麗 即日起24小時線上直播

金門建功嶼的夕陽是當地著名的打卡景色之一，透過直播美景盡收眼底。（擷自樂遊金門臉書）

2022/05/18 21:46

〔記者吳正庭／金門報導〕「金門新10景」之一的建功嶼，即日起在「樂遊金門」YouTube頻道線上24小時直播，隨點隨看，不僅可飽覽建功嶼「金門版摩西分海」美景，也可觀賞即將完工的全台最長「金門大橋」工程。

縣府觀光處指出，為慶祝建功嶼即時影像上線，即日起至5月23日舉辦抽獎活動，只要追蹤「樂遊金門」FB粉專，並在活動貼文下方留言及Tag2位朋友，就有機會抽中鱟絨毛玩偶、建功嶼包裝手沖咖啡禮盒、建功嶼/鱟圖樣絹印帆布袋。

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金門10年前曾嚐試透過GPS「街景服務」，為直播金門觀光景點探路，礙於硬體等因素停擺；此次推出線上直播，相當相機鏡頭600倍的高倍望遠鏡，輔以4K高解析畫面，以金門新10景「建功砥柱」的建功嶼為主要播放對象，人在家中坐，就可以看見退潮時，石板步道上芬蘭建築師兼藝術家Marco Casagrande的作品「牡蠣人」從海中漸漸「走出」水面的意象手法；鏡頭也可把遠方施工中的金門大橋拉近，入夜以後，背景有中國廈門五光十色的燈景伴襯，更彰顯金門大橋雄峙海上的壯麗景觀。

縣府觀光處長丁健剛說，世界重要觀光都市如倫敦、威尼斯、東京、紐約、首爾等都設有即時影像直播，不用出門也能瀏覽世界風光；尤其在武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，更能藉著神遊，撫慰人心。

丁健剛說，金門縣政府朝與國際接軌努力，在建功嶼架設高規格的攝影機，搭配智慧化巡航功能的鏡頭，提供24小時直播建功嶼多角度美景，不僅可即時瀏覽，捕捉到的畫面更可剪輯成影像精華或縮時影片，除了建功嶼，縣府正規畫第2個景點提供直播服務，盼持續導入創新科技，推動智慧化的觀光服務，展現金門多樣化的美景和觀光資源。

透過高倍望遠鏡可以看到建功嶼附近岸邊的招潮蟹等生態。（擷自樂遊金門臉書）

金門建功嶼與岸邊接軌的步道還淹沒水中。（擷自樂遊金門臉書）

金門建功嶼退潮，被諭為「金門版的摩西分海」，水中「牡蠣人」也從海中漸漸「走出」水面的意象表現手法。（擷自樂遊金門臉書）

建功嶼入夜後，透過直播可以看見金門大橋後方中國廈門的夜景。（擷自樂遊金門臉書）

建功嶼入夜後，背景有中國廈門五光十色的燈景伴襯，更彰顯金門大橋雄峙海上的壯麗景觀。（擷自樂遊金門臉書）

即日起至五月二十三日至樂遊金門FB參加抽獎活動，有機會抽中可愛鱟絨毛玩偶等好禮。（金門縣政府提供）

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