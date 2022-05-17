金門+164再創單日新高 1重症者高齡99歲

金門縣政府秘書長陳祥麟說明國中會考考生注意事項。（記者吳正庭攝）

2022/05/17 21:15

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天宣布，地區新增164名確診者，新增3名重症中，1人高齡99歲。而國中教育會考即將於21、22日登場，考生如有確診還未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果，均不得參加考試，需改參加6月4日、5日補考；居隔、居檢和自主防疫考生，如於5月14日起為最後接觸日者，均須在備用試場應試，若5月13日前為最後接觸日就能進一般試場應試。

縣府秘書長陳祥麟說，地區至今確診累計達814例確診，目前收治中有71例，無症狀或輕症66例、中症2例、重症3例。新增匡列居家隔離者有167人，目前仍在居家隔離有330人，疫調持續進行中。

請繼續往下閱讀...

陳祥麟說，新增3例重症個案中，個案1為69歲長者，有中風、慢性病史；個案2是48歲，肝硬化末期；個案3是99歲長者，高齡極度衰老。目前均收治於衛福部金門醫院。

金門新增164例確診者，數量再創單日最高，其中男性80例、女性84例；校園學生與教職員部分，計有4校幼兒園7人、國小8校12人，國中3校5人、高中職2校5人、大學1校2人。

個案分屬11個家庭群聚案38例、8處工作職場群聚案28例，其中，金酒公司新增7例確診。金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用18床，還有空床22床。

近來不少個案戴著口罩仍出現確診，陳祥麟呼籲鄉親少涉足KTV等具高風險與密閉場所，減少餐聚、飲宴；避免職場共餐，除用餐外勿脫口罩；養成勤洗手習慣。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

金門縣衛生局長李錫鑫說明中央新規定的確診者居隔及自我健康管理政策。（記者吳正庭攝）

金門縣政府以圖卡說明今日疫情，新增164例確診。（金門縣政府提供）

金門縣政府以圖卡說明地區新增3名重症者狀況。（金門縣政府提供）

金門縣政府以圖卡說明地區新確診者年齡分布。（金門縣政府提供）

金門縣政府以圖卡說明國中會考考生應注意的狀況。（金門縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法