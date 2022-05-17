金門+164再創單日新高 1重症者高齡99歲
2022/05/17 21:15
〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天宣布，地區新增164名確診者，新增3名重症中，1人高齡99歲。而國中教育會考即將於21、22日登場，考生如有確診還未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果，均不得參加考試，需改參加6月4日、5日補考；居隔、居檢和自主防疫考生，如於5月14日起為最後接觸日者，均須在備用試場應試，若5月13日前為最後接觸日就能進一般試場應試。
縣府秘書長陳祥麟說，地區至今確診累計達814例確診，目前收治中有71例，無症狀或輕症66例、中症2例、重症3例。新增匡列居家隔離者有167人，目前仍在居家隔離有330人，疫調持續進行中。
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陳祥麟說，新增3例重症個案中，個案1為69歲長者，有中風、慢性病史；個案2是48歲，肝硬化末期；個案3是99歲長者，高齡極度衰老。目前均收治於衛福部金門醫院。
金門新增164例確診者，數量再創單日最高，其中男性80例、女性84例；校園學生與教職員部分，計有4校幼兒園7人、國小8校12人，國中3校5人、高中職2校5人、大學1校2人。
個案分屬11個家庭群聚案38例、8處工作職場群聚案28例，其中，金酒公司新增7例確診。金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用18床，還有空床22床。
近來不少個案戴著口罩仍出現確診，陳祥麟呼籲鄉親少涉足KTV等具高風險與密閉場所，減少餐聚、飲宴；避免職場共餐，除用餐外勿脫口罩；養成勤洗手習慣。
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