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    真的嗎？台酒75％防疫酒精有紹興酒香 埔里酒廠這麼說

    埔里鎮有民眾覺得去年下半年購買的台酒75％防疫清潔用酒精（左），噴灑後有紹興酒或米酒氣味，與一般市售酒精味道不同，酒廠回應了。（記者佟振國攝）

    埔里鎮有民眾覺得去年下半年購買的台酒75％防疫清潔用酒精（左），噴灑後有紹興酒或米酒氣味，與一般市售酒精味道不同，酒廠回應了。（記者佟振國攝）

    2022/05/17 20:05

    〔記者佟振國／南投報導〕這是真的嗎？南投縣埔里鎮民眾日前開瓶使用去年購買的台酒75％防疫清潔用酒精，發覺似乎有紹興酒或米酒的香氣，埔里酒廠回應沒製造防疫酒精，其他酒廠製造防疫酒精原料也不是紹興酒，至於屏東酒廠人員則表示，去年5月防疫酒精大缺貨，初期確有利用酒精濃度較高的高梁或米酒頭，透過蒸餾技術製成95％高濃度酒精，再調製為75％酒精供民眾防疫清潔，該批酒精散發穀類香氣應也是正常現象。

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續嚴峻，75％酒精幾乎已成居家必備的防疫消毒清潔用品，目前市面供應無虞，但去年5月新一波疫情爆發，民眾搶買消毒酒精，導致市場缺貨，台酒第一時間全面投入量產防疫酒精，讓民眾安心。

    埔里鎮民眾表示，日前開瓶使用去年7月在埔里酒廠門市購買的台酒75％防疫清潔用酒精，卻聞到紹興酒或米酒的香酒，也有多人認為與一般市售的酒精氣味就是不一樣，也很好奇原因到底出在哪？

    埔里酒廠則回應，該廠沒有製造生產防疫酒精，其他生產酒精的酒廠，也不會用紹興酒當原料，除了成本考量，紹興酒的酒精濃度也只有14％至18％，也不適合蒸餾加工，倒是防疫酒精缺貨初期，確有使用酒精濃度較高的高梁、米酒頭加以蒸餾生產防疫酒精。

    屏東酒廠人員也證實初期確有這樣的做法，將高梁、米酒頭透過蒸餾技術製成95％的高濃度酒精，再調配為75％的防疫酒精，因此若民眾買到該批酒精，散發穀類的香氣，應該也是正常的現象，品質沒有問題。

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