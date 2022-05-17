採檢大排長龍不見了！ 王必勝透露2方法分散人潮

部立台北醫院前一天仍有許多民眾大排長龍排隊等篩檢。（讀者提供）

2022/05/17 10:40

〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情持續嚴峻，快篩陽性、有疑似症狀者仍有做PCR採檢需求；有讀者向本報反映，部立台北醫院昨天排隊人龍還很多、今天同一時間就幾乎無人再排隊了，好奇是什麼方式紓解了人潮？

醫福會執行長王必勝指出，部立台北醫院應該是全台做最多採檢的採檢站，一天最高做到3千人次，平均也有2千多人次，比一般採檢站一天數百人次高出不少，許多民眾排隊排很久、淋雨也不好受，因此有這套新作法，初步看來有效。

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因應人潮分流，王必勝指出，第一個方法是「分時段」，請要採檢的民眾務必分在早、中、晚三個時段來，並將報到和採檢動線多拉幾條，確保民眾清楚分辨，也不會同一時間擠了很多人。

第二，現在65歲以上長者快篩陽性後經醫師評估就可領藥，這部分額外闢出綠色通道，讓長者能盡快讓醫師評估診斷完後，若能領藥就盡快領藥。一般民眾也有約3分之1的人可開立一般用藥，簡單問診完後就領取常備藥物，幾分鐘內就能結束，兒童也用同樣做法。

王必勝說，這些分散分流的作法不會讓民眾一直排隊很久、不會耽誤後面的人，這套做法看來有效，會拍成影片給其它採檢站的負責單位參考。

今天同一時間已幾乎沒有民眾排隊了。（讀者提供）

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