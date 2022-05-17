為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    採檢大排長龍不見了！ 王必勝透露2方法分散人潮

    部立台北醫院前一天仍有許多民眾大排長龍排隊等篩檢。（讀者提供）

    部立台北醫院前一天仍有許多民眾大排長龍排隊等篩檢。（讀者提供）

    2022/05/17 10:40

    〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情持續嚴峻，快篩陽性、有疑似症狀者仍有做PCR採檢需求；有讀者向本報反映，部立台北醫院昨天排隊人龍還很多、今天同一時間就幾乎無人再排隊了，好奇是什麼方式紓解了人潮？

    醫福會執行長王必勝指出，部立台北醫院應該是全台做最多採檢的採檢站，一天最高做到3千人次，平均也有2千多人次，比一般採檢站一天數百人次高出不少，許多民眾排隊排很久、淋雨也不好受，因此有這套新作法，初步看來有效。

    因應人潮分流，王必勝指出，第一個方法是「分時段」，請要採檢的民眾務必分在早、中、晚三個時段來，並將報到和採檢動線多拉幾條，確保民眾清楚分辨，也不會同一時間擠了很多人。

    第二，現在65歲以上長者快篩陽性後經醫師評估就可領藥，這部分額外闢出綠色通道，讓長者能盡快讓醫師評估診斷完後，若能領藥就盡快領藥。一般民眾也有約3分之1的人可開立一般用藥，簡單問診完後就領取常備藥物，幾分鐘內就能結束，兒童也用同樣做法。

    王必勝說，這些分散分流的作法不會讓民眾一直排隊很久、不會耽誤後面的人，這套做法看來有效，會拍成影片給其它採檢站的負責單位參考。

    今天同一時間已幾乎沒有民眾排隊了。（讀者提供）

    今天同一時間已幾乎沒有民眾排隊了。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    打了3劑是否居隔可選擇 羅一鈞：確診上網回報將新增選項
    2022/05/17 06:22

    打了3劑是否居隔可選擇 羅一鈞：確診上網回報將新增選項
    化痰藥可降武肺死亡率？ 醫師杜承哲：臨床試驗顯示兩者無關
    2022/05/17 06:08

    化痰藥可降武肺死亡率？ 醫師杜承哲：臨床試驗顯示兩者無關

    千萬直播主遭誤認嫩妹 親曝回春妙招
    科技公司取消居家上班 超過800員工不幹了
    2022/05/16 22:20

    科技公司取消居家上班 超過800員工不幹了
    2年防疫「人均延壽10天」？中國學者李稻葵被評「侮辱智商」
    2022/05/16 21:03

    2年防疫「人均延壽10天」？中國學者李稻葵被評「侮辱智商」

    樹德科技大學
    基隆篩檢站今起擴大給藥 雙北市民蜂擁而至爆出蜿蜒人龍
    2022/05/16 19:43

    基隆篩檢站今起擴大給藥 雙北市民蜂擁而至爆出蜿蜒人龍
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播